A FlareSolverr egy speciális proxy szerver. Headless Chromiumot használ a JavaScript kihívások, CAPTCHA-k és egyéb, a Cloudflare és DDoS-GUARD által bevezetett botvédelmi mechanizmusok automatikus megoldására. Egy egyszerű HTTP API-t tesz elérhetővé. Ezt olyan eszközök hívják meg, mint a Jackett és a Prowlarr, hogy manuális beavatkozás nélkül hozzáférjenek a védett oldalakhoz.

A FlareSolverr saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált erőforrásokat biztosít a headless böngésző műveletekhez. Emellett 24/7 rendelkezésre állást nyújt a média automatizálási verem számára. Jobb Cloudflare kihívás sikeres megoldási arányokat is eredményez. Ez a lakossági IP-címekhez képest előnyös, amelyeket nagyobb valószínűséggel jelölnek meg vagy korlátoznak.