Telepítse a FlareSolverr-t egyetlen kattintással.
Proxy szerver, amely automatikusan megkerüli a Cloudflare és DDoS-GUARD védelmet a webkaparó és médiaautomatizálási eszközök számára.
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Erre jó a FlareSolverr
A FlareSolverr egy speciális proxy szerver. Headless Chromiumot használ a JavaScript kihívások, CAPTCHA-k és egyéb, a Cloudflare és DDoS-GUARD által bevezetett botvédelmi mechanizmusok automatikus megoldására. Egy egyszerű HTTP API-t tesz elérhetővé. Ezt olyan eszközök hívják meg, mint a Jackett és a Prowlarr, hogy manuális beavatkozás nélkül hozzáférjenek a védett oldalakhoz.
A FlareSolverr saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált erőforrásokat biztosít a headless böngésző műveletekhez. Emellett 24/7 rendelkezésre állást nyújt a média automatizálási verem számára. Jobb Cloudflare kihívás sikeres megoldási arányokat is eredményez. Ez a lakossági IP-címekhez képest előnyös, amelyeket nagyobb valószínűséggel jelölnek meg vagy korlátoznak.
A FlareSolverr főbb funkciói
Cloudflare megkerülése
Automatikusan megoldja a Cloudflare JS kihívásait és a böngésző integritás ellenőrzéseket, így az alsóbb rétegű eszközök hozzáférhetnek a védett oldalakhoz kézi beavatkozás nélkül.
Egyszerű HTTP API
Egy egyszerű REST végpontot biztosít, amelyet bármely alkalmazás meghívhat a kérések továbbítására a kihívásmegoldó proxyn keresztül, minimális integrációs erőfeszítéssel.
Munkamenet-kezelés
Fenntartja a tartós böngészőmunkameneteket cookie-tárolással, így az ugyanazon oldalra irányuló ismételt kérések elkerülik a kihívások felesleges újbóli megoldását.
Headless Chromium
Valódi böngészőmotort használ az alapvető HTTP-klienseket blokkoló kihívások megoldására, magasabb sikerességi arányt érve el a modern botfelismerő rendszerekkel szemben.
arr Stack kompatibilis
Natívan támogatja a Jackett, Prowlarr és más médiaautomatizálási eszközök, mint első osztályú proxy opció a Cloudflare által védett indexelőkhöz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FlareSolverr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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