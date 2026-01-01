Az LMS (Lightweight Music Server) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver, C++ nyelven írva. Ez egy gyors webes felhasználói felületen és egy Subsonic-kompatibilis API-n keresztül teszi elérhetővé személyes zenei könyvtárát. Indexeli az audiofájlok mappáját, kinyeri a metaadatokat és a borítóképeket. Lehetővé teszi a streamelést bármely böngészőből, vagy a Subsonic protokollt már ismerő mobil- és asztali alkalmazások tucatjaiból.

Az LMS saját VPS-en való üzemeltetése a zenei gyűjteményét és hallgatási előzményeit a saját infrastruktúrájában tartja. Ezáltal elkerülhető egy olyan streaming SaaS, amely adatokat bányászik a hallgatási szokásokról. A C++ futtatókörnyezet elég kicsi ahhoz, hogy szerényebb VPS csomagokon is elférjen. A Subsonic API azt jelenti, hogy a meglévő kedvenc kliensek, mint a substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music és play:Sub, azonnal működnek. Ehhez nem szükséges egyedi integrációk írása.