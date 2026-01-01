Telepítse az LMS-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű zenestreamelő szerver Subsonic-kompatibilis API-val bármilyen zenei klienshez.
Válasszon VPS csomagot a LMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LMS
Az LMS (Lightweight Music Server) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver, C++ nyelven írva. Ez egy gyors webes felhasználói felületen és egy Subsonic-kompatibilis API-n keresztül teszi elérhetővé személyes zenei könyvtárát. Indexeli az audiofájlok mappáját, kinyeri a metaadatokat és a borítóképeket. Lehetővé teszi a streamelést bármely böngészőből, vagy a Subsonic protokollt már ismerő mobil- és asztali alkalmazások tucatjaiból.
Az LMS saját VPS-en való üzemeltetése a zenei gyűjteményét és hallgatási előzményeit a saját infrastruktúrájában tartja. Ezáltal elkerülhető egy olyan streaming SaaS, amely adatokat bányászik a hallgatási szokásokról. A C++ futtatókörnyezet elég kicsi ahhoz, hogy szerényebb VPS csomagokon is elférjen. A Subsonic API azt jelenti, hogy a meglévő kedvenc kliensek, mint a substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music és play:Sub, azonnal működnek. Ehhez nem szükséges egyedi integrációk írása.
A LMS főbb funkciói
Subsonic-kompatibilis API
Működik a Subsonic kliensek széles ökoszisztémájával iOS, Android, macOS, Windows és Linux rendszereken, egyedi adapter nélkül.
Okos ajánlások
A címkék és a hallgatási előzmények alapján hasonló előadókból és zeneszámokból klasztereket épít, hogy támogassa az automatikus lejátszást, a rádió módot és a felfedezést.
Last.fm scrobblés
Scrobble-özi a lejátszásokat a Last.fm-re vagy önhostolt alternatívákra, mint például a Maloja, egységes hallgatási előzményeket biztosítva az eszközökön keresztül.
Többfelhasználós fiókok
Minden felhasználó saját lejátszási listákat, értékeléseket, hallgatási előzményeket és kedvenc zeneszámokat kap, miközben ugyanazt az alapul szolgáló könyvtárat osztják meg.
Csak olvasható könyvtár csatolása
A zenei könyvtár csak olvashatóként van csatlakoztatva, így a szerver nem módosíthatja véletlenül az audiofájljait a szkennelések vagy átkódolás során.
Könnyűsúlyú C++ mag
A fordított C++ démon plusz SQLite kis helyet foglal a lemezen és a memóriában, helyet hagyva a többi saját üzemeltetésű szolgáltatásának.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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