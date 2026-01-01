Akár 69% kedvezmény a Mage AI szolgáltatásra

Telepítse a Mage AI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Modern adatfolyam platform az ETL munkafolyamatok építéséhez, futtatásához és kezeléséhez Pythonnal, SQL-lel és R-rel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mage AI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Mage AI szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mage AI

A Mage AI egy következő generációs adatfolyam-platform, amely egy notebook-stílusú fejlesztői környezetet ötvöz produkciós szintű orchestrációval. Adatmérnökök és elemzők interaktív szerkesztőben építenek ETL pipeline-okat Python, SQL vagy R használatával. Ezeket fokozatosan tesztelik, majd nagy léptékben ütemezik és felügyelik. A PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, valamint több tucat más forrás és cél integrációja lefedi a legtöbb adatstack-konfigurációt.

A Mage AI saját VPS-en történő üzemeltetése a bizalmas produkciós adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a futtatásonkénti felhőalapú díjszabást. A csapatoknak dedikált pipeline környezetet biztosít, amely a munkaterhelésükkel együtt skálázódik, szolgáltatói korlátozások nélkül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Mage AI főbb funkciói

Notebook-stílusú fejlesztés

Építsen és teszteljen folyamatblokkokat interaktívan egy böngésző alapú IDE-ben, mielőtt azokat ütemezett éles futtatásokra élesítené.

Python, SQL és R támogatás

Írjon átalakítási logikát azon a nyelven, amit a csapata már használ, Python és SQL blokkokat vegyítve ugyanabban a folyamatban.

Beépített orkesztráció

Ütemezze a pipeline-okat, definiálja a feladatok közötti függőségeket, és figyelje a futtatásokat egy egységes vezénylőpultról.

Kiterjedt integrációk

Csatlakozzon adatbázisokhoz, adatraktárakhoz, felhőalapú tárhelyekhez és API-khoz előre elkészített csatlakozókkal, amelyek a legtöbb adatkezelési eszközt lefedik.

Git integráció

Verziókezelő pipeline kód natív Git támogatással a közös fejlesztéshez és változáskövetéshez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mage AI szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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