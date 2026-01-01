A Mage AI egy következő generációs adatfolyam-platform, amely egy notebook-stílusú fejlesztői környezetet ötvöz produkciós szintű orchestrációval. Adatmérnökök és elemzők interaktív szerkesztőben építenek ETL pipeline-okat Python, SQL vagy R használatával. Ezeket fokozatosan tesztelik, majd nagy léptékben ütemezik és felügyelik. A PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, valamint több tucat más forrás és cél integrációja lefedi a legtöbb adatstack-konfigurációt.

A Mage AI saját VPS-en történő üzemeltetése a bizalmas produkciós adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a futtatásonkénti felhőalapú díjszabást. A csapatoknak dedikált pipeline környezetet biztosít, amely a munkaterhelésükkel együtt skálázódik, szolgáltatói korlátozások nélkül.