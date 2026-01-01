Telepítse a Mage AI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Modern adatfolyam platform az ETL munkafolyamatok építéséhez, futtatásához és kezeléséhez Pythonnal, SQL-lel és R-rel.
Válasszon VPS csomagot a Mage AI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mage AI
A Mage AI egy következő generációs adatfolyam-platform, amely egy notebook-stílusú fejlesztői környezetet ötvöz produkciós szintű orchestrációval. Adatmérnökök és elemzők interaktív szerkesztőben építenek ETL pipeline-okat Python, SQL vagy R használatával. Ezeket fokozatosan tesztelik, majd nagy léptékben ütemezik és felügyelik. A PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, valamint több tucat más forrás és cél integrációja lefedi a legtöbb adatstack-konfigurációt.
A Mage AI saját VPS-en történő üzemeltetése a bizalmas produkciós adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a futtatásonkénti felhőalapú díjszabást. A csapatoknak dedikált pipeline környezetet biztosít, amely a munkaterhelésükkel együtt skálázódik, szolgáltatói korlátozások nélkül.
A Mage AI főbb funkciói
Notebook-stílusú fejlesztés
Építsen és teszteljen folyamatblokkokat interaktívan egy böngésző alapú IDE-ben, mielőtt azokat ütemezett éles futtatásokra élesítené.
Python, SQL és R támogatás
Írjon átalakítási logikát azon a nyelven, amit a csapata már használ, Python és SQL blokkokat vegyítve ugyanabban a folyamatban.
Beépített orkesztráció
Ütemezze a pipeline-okat, definiálja a feladatok közötti függőségeket, és figyelje a futtatásokat egy egységes vezénylőpultról.
Kiterjedt integrációk
Csatlakozzon adatbázisokhoz, adatraktárakhoz, felhőalapú tárhelyekhez és API-khoz előre elkészített csatlakozókkal, amelyek a legtöbb adatkezelési eszközt lefedik.
Git integráció
Verziókezelő pipeline kód natív Git támogatással a közös fejlesztéshez és változáskövetéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mage AI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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