A Mopidy egy Pythonban írt, bővíthető zenei szerver, amely több tucat hangforrást egyesít egyetlen lejátszási sor mögött. A megfelelő bővítmények telepítésével helyi fájlokat streamelhet Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastok és internetes rádiók mellett. Ezeket MPD, HTTP és JSON-RPC API-kon keresztül teszi elérhetővé, így bármely MPD kliens vagy webes felület kezelheti ugyanazt a könyvtárat.

Ez a sablon a Mopidy-t a népszerű Iris webes felülettel együtt csomagolja. Így böngészőalapú felületet biztosít a könyvtárak böngészéséhez, lejátszási sorok összeállításához és lejátszási listák kezeléséhez bármilyen eszközről. A Mopidy saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen privát végpont mögött tartja az összesített zenei forrásokat. Így nem kell forrásonkénti előfizetési díjakat fizetni a már használt szolgáltatókon felül.