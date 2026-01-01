Telepítse a Mopidy-t egyetlen kattintással.
Bővíthető Python zenei szerver, amely helyi fájlokról, Spotify-ról, SoundCloud-ról, TuneIn-ről és sok másról streamel egyetlen böngészőfelületen keresztül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mopidy
A Mopidy egy Pythonban írt, bővíthető zenei szerver, amely több tucat hangforrást egyesít egyetlen lejátszási sor mögött. A megfelelő bővítmények telepítésével helyi fájlokat streamelhet Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastok és internetes rádiók mellett. Ezeket MPD, HTTP és JSON-RPC API-kon keresztül teszi elérhetővé, így bármely MPD kliens vagy webes felület kezelheti ugyanazt a könyvtárat.
Ez a sablon a Mopidy-t a népszerű Iris webes felülettel együtt csomagolja. Így böngészőalapú felületet biztosít a könyvtárak böngészéséhez, lejátszási sorok összeállításához és lejátszási listák kezeléséhez bármilyen eszközről. A Mopidy saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen privát végpont mögött tartja az összesített zenei forrásokat. Így nem kell forrásonkénti előfizetési díjakat fizetni a már használt szolgáltatókon felül.
A Mopidy főbb funkciói
Iris web frontend
A beépített Iris kiterjesztés kifinomult böngésző UI-t biztosít a források böngészéséhez, zeneszámok sorba állításához és lejátszási listák kezeléséhez asztali vagy mobil eszközről.
Többforrású lejátszás
Telepítsen bővítményeket, hogy egyesítse a Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastokat és a helyi fájlokat egy egységes várólistába.
MPD protokoll támogatás
Támogatja a Music Player Daemon protokollt a 6600-as porton, így bármely MPD kliens, mint például az ncmpcpp, a M.A.L.P. vagy a Cantata, vezérelheti a lejátszást.
Pip-telepíthető kiterjesztések
Adjon hozzá új forrásokat telepítéskor a PIP_PACKAGES változó segítségével, az image újraépítése vagy konfigurációs fájlok szerkesztése nélkül.
JSON-RPC HTTP API
A teljes HTTP és WebSocket API lehetővé teszi, hogy egyedi vezérlőket, hangasszisztenseket vagy otthoni automatizálási triggereket építs ugyanazon motor köré.
Snapcast kész
Az alapértelmezett audió adatfolyam egy Snapcast FIFO-ba ír, így bármikor ráépítheted a többszobás szinkronizált lejátszást, amikor szükséged van rá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mopidy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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