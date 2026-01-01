A Hanko egy nyílt forráskódú hitelesítési backend, amely a jelszókulcsok és a WebAuthn szabvány köré épül. Önállóan üzemeltethető alternatívát kínál az Auth0, Clerk és más identitás SaaS szolgáltatások helyett. Teljes felhasználói folyamatot kínál: jelszókulcs regisztrációt, közösségi és vállalati SSO-t, jelszavakat mint opcionális tartalékot, MFA-t és e-mail alapú helyreállítást. Ez egy letisztult REST API-n és beépíthető webkomponenseken keresztül érhető el.

A Hanko saját VPS-en történő üzemeltetése a felhasználói hitelesítő adatokat, munkameneteket és auditnaplókat az infrastruktúráján belül tartja. Így nincs MAU-alapú díj és gyártói függőség sem. A mellékelt PostgreSQL adatbázis tárolja a felhasználói fiókokat és a WebAuthn hitelesítő adatokat. A Hanko JWT-alapú munkamenetei bármilyen frontend vagy backend stackbe integrálhatók.