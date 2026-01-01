Telepítse a Hanko-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, passkey-alapú hitelesítési háttérrendszer jelszó nélküli bejelentkezéssel, többfaktoros hitelesítéssel, OIDC-vel és közösségi bejelentkezéssel.
Válasszon VPS csomagot a Hanko szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hanko
A Hanko egy nyílt forráskódú hitelesítési backend, amely a jelszókulcsok és a WebAuthn szabvány köré épül. Önállóan üzemeltethető alternatívát kínál az Auth0, Clerk és más identitás SaaS szolgáltatások helyett. Teljes felhasználói folyamatot kínál: jelszókulcs regisztrációt, közösségi és vállalati SSO-t, jelszavakat mint opcionális tartalékot, MFA-t és e-mail alapú helyreállítást. Ez egy letisztult REST API-n és beépíthető webkomponenseken keresztül érhető el.
A Hanko saját VPS-en történő üzemeltetése a felhasználói hitelesítő adatokat, munkameneteket és auditnaplókat az infrastruktúráján belül tartja. Így nincs MAU-alapú díj és gyártói függőség sem. A mellékelt PostgreSQL adatbázis tárolja a felhasználói fiókokat és a WebAuthn hitelesítő adatokat. A Hanko JWT-alapú munkamenetei bármilyen frontend vagy backend stackbe integrálhatók.
A Hanko főbb funkciói
Elsődleges Passkey hitelesítés
A WebAuthn és a jelszókulcsok felhasználásával a felhasználók Face ID-vel, Touch ID-vel vagy hardverkulcsokkal jelentkezhetnek be a jelszavak beírása helyett.
Közösségi és vállalati SSO
Beépíthető OAuth szolgáltatók Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord számára, valamint SAML vállalati identitásszolgáltatókhoz.
Többfaktoros hitelesítés
A TOTP hitelesítő alkalmazás támogatása és a megbízható eszközökre vonatkozó irányelvek külső szolgáltatások nélkül rétegzik a többfaktoros hitelesítést bármely bejelentkezési folyamatra.
Web components SDK
Készítsen egy teljes bejelentkezési felhasználói felületet percek alatt a hivatalos Hanko webkomponensek beágyazásával bármely keretrendszerbe — React, Vue, Svelte, vagy egyszerű HTML.
JWT munkamenet tokenek
Szabványoknak megfelelő JWT munkamenetek rotációval és visszavonással egyszerűvé teszik a meglévő API-kkal és mikroszolgáltatásokkal való integrációt.
Auditnaplók és webhookok
A beépített auditnaplózás és a webhook események minden hitelesítési művelethez teljes átláthatóságot és egyszerű integrációt biztosítanak a kapcsolódó rendszerekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hanko szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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