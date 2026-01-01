Telepítse a Filestash-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett webes fájlkezelő, amely böngészőalapú hozzáférést biztosít FTP-hez, S3-hoz, SFTP-hez, WebDAV-hoz, Git-hez és 20+ tárhely-háttérrendszerhez.
Válasszon VPS csomagot a Filestash szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Filestash
A Filestash egy nyílt forráskódú, tárolófüggetlen fájlkezelő platform. Tiszta böngészőfelületet biztosít a fájlok eléréséhez több mint 20 protokollon keresztül: FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox és mások. Ahelyett, hogy külön klienseket tartana fenn minden tárolórendszerhez, a Filestash egyetlen intuitív webes felület alatt egyesíti őket.
A Filestash saját VPS-en való üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a tárolási adatok és fájlátvitelek felett. Nincsenek előfizetési díjak és harmadik féltől származó függőségek. Csatlakozzon bármely már használt tárhelyhez, konfigurálja a hitelesítést, és ossza meg a hozzáférést csapatával.
A Filestash főbb funkciói
Több mint 20 tároló háttérrendszer
Csatlakozzon FTP-hez, SFTP-hez, S3-hoz, WebDAV-hoz, Git-hez, SMB-hez, Google Drive-hoz, Dropbox-hoz és még sok máshoz egyetlen egységes felületről kliensek váltása nélkül.
Több hozzáférésű protokollok
Fájljait elérheti a webes felhasználói felületen, SFTP átjárón, WebDAV-on vagy S3-kompatibilis API-n keresztül – így a Filestash együttműködik meglévő eszközeivel és munkafolyamataival.
Böngészőbeli dokumentumszerkesztés
Irodai dokumentumok szerkesztése közvetlenül a böngészőben opcionális Collabora Online integrációval — nincs szükség asztali alkalmazásokra vagy fájlletöltésekre.
Plugin architektúra
Bővítse a Filestash-t bővítményekkel speciális fájlmegtekintőkhöz, hitelesítési háttérrendszerekhez, tárolócsatlakozókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz.
AI-alapú keresés
Az intelligens keresés és az intelligens mappák segítenek gyorsan megtalálni a fájlokat az összes csatlakoztatott tárhely-háttérrendszeren.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Filestash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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