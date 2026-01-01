A Filestash egy nyílt forráskódú, tárolófüggetlen fájlkezelő platform. Tiszta böngészőfelületet biztosít a fájlok eléréséhez több mint 20 protokollon keresztül: FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox és mások. Ahelyett, hogy külön klienseket tartana fenn minden tárolórendszerhez, a Filestash egyetlen intuitív webes felület alatt egyesíti őket.

A Filestash saját VPS-en való üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a tárolási adatok és fájlátvitelek felett. Nincsenek előfizetési díjak és harmadik féltől származó függőségek. Csatlakozzon bármely már használt tárhelyhez, konfigurálja a hitelesítést, és ossza meg a hozzáférést csapatával.