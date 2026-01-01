Telepítse az Isso-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű hozzászólás szerver blogokhoz és statikus webhelyekhez, harmadik féltől származó nyomkövetés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Isso szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Isso
Az Isso egy könnyű, saját üzemeltetésű kommentelő szerver, amelyet a Disqus és hasonló harmadik féltől származó szolgáltatások adatvédelmi szempontból tiszteletben tartó alternatívájaként terveztek. Minden hozzászólást egy SQLite adatbázisban tárol a saját szerverén, kiküszöbölve a harmadik féltől származó követőkódokat és külső JavaScript függőségeket a webhely látogatóinak böngészőiből.
A felhasználói adatokat pénzzé tevő felhőalapú kommentelő szolgáltatásokkal ellentétben az Isso az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tartja olvasói hozzászólásait. Támogatja a Markdown formázást, a hozzászólások fűzését, az e-mail értesítéseket, a moderálási sorokat és a beépített admin felületet. Ez mindent biztosít egy professzionális kommentelő rendszerhez, a hosztolt szolgáltatások adatvédelmi kompromisszumai nélkül.
A Isso főbb funkciói
Adatvédelem alapértelmezetten
Minden hozzászólás az Ön saját SQLite adatbázisában tárolódik, harmadik féltől származó követő szkriptek és analitikák beillesztése nélkül a látogatók böngészőibe.
Markdown a megjegyzésekben
Az olvasók formázhatják hozzászólásaikat Markdownnal, beleértve a félkövér, dőlt szöveget, linkeket és kódblokkokat, mindenféle további konfiguráció nélkül.
E-mail értesítések
E-mail értesítéseket kaphat új hozzászólásokról és válaszokról SMTP-n keresztül, így Ön tájékozott marad anélkül, hogy az olvasóknak fiókot kellene létrehozniuk.
Hozzászólás-moderálás
Hozzászólások visszatartása moderálási sorban a közzététel előtt, opcionális automatikus jóváhagyással a korábban ellenőrzött e-mail címek számára.
Adminisztrációs webfelület
Beépített, jelszóval védett adminisztrációs UI lehetővé teszi bármely hozzászólás jóváhagyását, szerkesztését vagy törlését anélkül, hogy közvetlenül hozzányúlna az adatbázishoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Isso szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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