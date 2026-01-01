Az Isso egy könnyű, saját üzemeltetésű kommentelő szerver, amelyet a Disqus és hasonló harmadik féltől származó szolgáltatások adatvédelmi szempontból tiszteletben tartó alternatívájaként terveztek. Minden hozzászólást egy SQLite adatbázisban tárol a saját szerverén, kiküszöbölve a harmadik féltől származó követőkódokat és külső JavaScript függőségeket a webhely látogatóinak böngészőiből.

A felhasználói adatokat pénzzé tevő felhőalapú kommentelő szolgáltatásokkal ellentétben az Isso az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tartja olvasói hozzászólásait. Támogatja a Markdown formázást, a hozzászólások fűzését, az e-mail értesítéseket, a moderálási sorokat és a beépített admin felületet. Ez mindent biztosít egy professzionális kommentelő rendszerhez, a hosztolt szolgáltatások adatvédelmi kompromisszumai nélkül.