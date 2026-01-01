Akár 69% kedvezmény a Dittofeed szolgáltatásra

Telepítse a Dittofeedet egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú ügyfélkapcsolati platform automatizált többcsatornás üzenetküldéshez e-mailen, SMS-en, Slacken és mobil push értesítéseken keresztül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Dittofeedet egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Dittofeed szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Dittofeed

A Dittofeed egy nyílt forráskódú alternatíva a Braze és az Iterable számára. Termék- és marketingcsapatoknak készült, akik teljes kontrollt igényelnek az ügyfélkommunikáció felett, üzenetenkénti árképzés nélkül. Lehetővé teszi automatizált ügyfélutak tervezését, melyeket felhasználói viselkedés vált ki. Ilyenek például a bevezető sorozatok, újraaktiválási kampányok, tranzakciós értesítések és még sok más. Ezeket e-mail, SMS, WhatsApp, Slack és mobil push csatornákon keresztül valósíthatja meg.

A Dittofeed saját üzemeltetése minden ügyfél eseményadatot, kapcsolati listát és üzenetküldési előzményt a saját infrastruktúráján tart. Elkerüli a felhasználónkénti és üzenetenkénti díjakat. Emellett megőrzi a közvetlen integráció lehetőségét adatraktárával, csatlakoztathatja saját e-mail szolgáltatóját, és megfelelhet az adattárolási követelményeknek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Dittofeed főbb funkciói

Folyamat automatizálás

Tervezzen többlépéses üzenetfolyamokat, amelyeket felhasználói események, időbeli késleltetések vagy szegmens tagság vált ki, vizuális drag-and-drop szerkesztővel.

Többcsatornás kézbesítés

Üzeneteket küldhet e-mailben, SMS-ben, mobil push értesítéssel, WhatsAppon és Slacken keresztül egyetlen platformról, anélkül, hogy külön szolgáltatókat kellene kezelnie csatornánként.

Viselkedési szegmentáció

Építsen dinamikus közönségszegmenseket valós idejű felhasználói események és tulajdonságok alapján, hogy a megfelelő felhasználókat a megfelelő időben célozza meg.

Sablonkönyvtár

Üzenetsablonok létrehozása és verziózása egy gazdag szerkesztővel, majd újra felhasználhatja őket több utazás és kampány során.

Kézbesítési elemzés

Kövesse nyomon a megnyitási arányokat, kattintási arányokat, konverziókat és kézbesítési hibákat utanként és csatornánként, hogy idővel optimalizálja az üzenetküldést.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dittofeed szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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