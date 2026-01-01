A Dittofeed egy nyílt forráskódú alternatíva a Braze és az Iterable számára. Termék- és marketingcsapatoknak készült, akik teljes kontrollt igényelnek az ügyfélkommunikáció felett, üzenetenkénti árképzés nélkül. Lehetővé teszi automatizált ügyfélutak tervezését, melyeket felhasználói viselkedés vált ki. Ilyenek például a bevezető sorozatok, újraaktiválási kampányok, tranzakciós értesítések és még sok más. Ezeket e-mail, SMS, WhatsApp, Slack és mobil push csatornákon keresztül valósíthatja meg.

A Dittofeed saját üzemeltetése minden ügyfél eseményadatot, kapcsolati listát és üzenetküldési előzményt a saját infrastruktúráján tart. Elkerüli a felhasználónkénti és üzenetenkénti díjakat. Emellett megőrzi a közvetlen integráció lehetőségét adatraktárával, csatlakoztathatja saját e-mail szolgáltatóját, és megfelelhet az adattárolási követelményeknek.