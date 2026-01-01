Telepítse a Dittofeedet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ügyfélkapcsolati platform automatizált többcsatornás üzenetküldéshez e-mailen, SMS-en, Slacken és mobil push értesítéseken keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Dittofeed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dittofeed
A Dittofeed egy nyílt forráskódú alternatíva a Braze és az Iterable számára. Termék- és marketingcsapatoknak készült, akik teljes kontrollt igényelnek az ügyfélkommunikáció felett, üzenetenkénti árképzés nélkül. Lehetővé teszi automatizált ügyfélutak tervezését, melyeket felhasználói viselkedés vált ki. Ilyenek például a bevezető sorozatok, újraaktiválási kampányok, tranzakciós értesítések és még sok más. Ezeket e-mail, SMS, WhatsApp, Slack és mobil push csatornákon keresztül valósíthatja meg.
A Dittofeed saját üzemeltetése minden ügyfél eseményadatot, kapcsolati listát és üzenetküldési előzményt a saját infrastruktúráján tart. Elkerüli a felhasználónkénti és üzenetenkénti díjakat. Emellett megőrzi a közvetlen integráció lehetőségét adatraktárával, csatlakoztathatja saját e-mail szolgáltatóját, és megfelelhet az adattárolási követelményeknek.
A Dittofeed főbb funkciói
Folyamat automatizálás
Tervezzen többlépéses üzenetfolyamokat, amelyeket felhasználói események, időbeli késleltetések vagy szegmens tagság vált ki, vizuális drag-and-drop szerkesztővel.
Többcsatornás kézbesítés
Üzeneteket küldhet e-mailben, SMS-ben, mobil push értesítéssel, WhatsAppon és Slacken keresztül egyetlen platformról, anélkül, hogy külön szolgáltatókat kellene kezelnie csatornánként.
Viselkedési szegmentáció
Építsen dinamikus közönségszegmenseket valós idejű felhasználói események és tulajdonságok alapján, hogy a megfelelő felhasználókat a megfelelő időben célozza meg.
Sablonkönyvtár
Üzenetsablonok létrehozása és verziózása egy gazdag szerkesztővel, majd újra felhasználhatja őket több utazás és kampány során.
Kézbesítési elemzés
Kövesse nyomon a megnyitási arányokat, kattintási arányokat, konverziókat és kézbesítési hibákat utanként és csatornánként, hogy idővel optimalizálja az üzenetküldést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dittofeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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