A Local Deep Research egy nyílt forráskódú AI kutatási asszisztens, több mint 7 200 GitHub csillaggal. Többlépcsős kutatási munkafolyamatokat futtat a saját infrastruktúráján. Lekérdezéseket tervez, forrásokat gyűjt az interneten, nyomon követi a hiányosságokat és hivatkozott jelentéseket készít. Ugyanazt a mintát követi, mint a kereskedelmi mélyreható kutatási termékek. Azonban teljes ellenőrzést biztosít afölött, hogy melyik modell és keresőmotor végzi a munkát.

Ez a telepítés összeköti a Local Deep Research-t az Ön preferált felhő alapú LLM szolgáltatójával (OpenRouter, OpenAI, Anthropic vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpont). A SearXNG-vel érkezik, mint adatvédelmi szempontból tiszteletben tartó kereső háttérrendszerrel. Így a kutatási lekérdezések és az összesített források az Ön VPS-én maradnak. Eközben a modell következtetése az Ön által választott élvonalbeli szolgáltató ellen fut.