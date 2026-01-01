Telepítse a helyi mélyreható kutatást egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett AI kutatási asszisztens, amely iteratív mélyreható kutatási munkafolyamatokat futtat felhő LLM szolgáltatók segítségével.
Válasszon VPS csomagot a Local Deep Research szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Local Deep Research
A Local Deep Research egy nyílt forráskódú AI kutatási asszisztens, több mint 7 200 GitHub csillaggal. Többlépcsős kutatási munkafolyamatokat futtat a saját infrastruktúráján. Lekérdezéseket tervez, forrásokat gyűjt az interneten, nyomon követi a hiányosságokat és hivatkozott jelentéseket készít. Ugyanazt a mintát követi, mint a kereskedelmi mélyreható kutatási termékek. Azonban teljes ellenőrzést biztosít afölött, hogy melyik modell és keresőmotor végzi a munkát.
Ez a telepítés összeköti a Local Deep Research-t az Ön preferált felhő alapú LLM szolgáltatójával (OpenRouter, OpenAI, Anthropic vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpont). A SearXNG-vel érkezik, mint adatvédelmi szempontból tiszteletben tartó kereső háttérrendszerrel. Így a kutatási lekérdezések és az összesített források az Ön VPS-én maradnak. Eközben a modell következtetése az Ön által választott élvonalbeli szolgáltató ellen fut.
A Local Deep Research főbb funkciói
Iteratív mélyreható kutatás
Lekérdezéseket tervez, hiányosságokat követ nyomon, és forrásokat összesít strukturált jelentésekbe hivatkozásokkal, az egyszeri válaszok helyett.
Felhő LLM szolgáltatók
Működik az OpenRouterrel, az OpenAI-jal, az Anthropic-kal és bármilyen OpenAI-kompatibilis végponttal – válthat szolgáltatókat és modelleket a webes UI-ról a konténer újraindítása nélkül.
Privát kereső backend
SearXNG-gel érkezik, amely tucatnyi keresőmotorból gyűjti össze a kutatási lekérdezéseket, anélkül, hogy kereskedelmi nyomkövetőknek tenné ki azokat.
Adatai a helyén maradnak
A kutatási előzmények, a generált jelentések és a konfiguráció a VPS-én élnek — csak a modellhívások hagyják el a szervert, titkosítva továbbítódva az Ön által választott szolgáltatóhoz.
Hivatkozott, exportálható jelentések
Minden állítást visszavezetnek a forrásához, hogy a jelentéseket áttekinthessék, ellenőrizhessék és exportálhassák későbbi felhasználásra.
Webes konfiguráció
A modellszolgáltatók, API kulcsok és keresési beállítások a beépített beállítások oldalon keresztül kezelhetők — nincs szükség konfigurációs fájlok szerkesztésére a szerveren.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Local Deep Research szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.