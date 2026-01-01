Akár 69% kedvezmény a SigNoz szolgáltatásra

Telepítse a SigNoz-t egykattintásos telepítéssel.

OpenTelemetry-natív APM, amely egyesíti az elosztott nyomkövetéseket, metrikákat és naplókat egyetlen nyílt forráskódú platform alatt.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a SigNoz-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a SigNoz szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SigNoz

A SigNoz egy teljes körű nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform, amely natívan az OpenTelemetry-re épül. Több elkülönített eszközt vált fel: egy nyomkövető háttérrendszert, egy metrikatárolót és egy naplógyűjtőt. Ezeket egyetlen alkalmazásban egyesíti, amely mindhárom jelet korrelálja egyetlen felhasználói felületen. A mérnökök egy lassú nyomkövetésből közvetlenül a kapcsolódó naplókhoz és infrastruktúra-metrikákhoz ugorhatnak. Ehhez nem kell lapokat váltaniuk, sem manuálisan összeilleszteniük az adatokat.

A SaaS APM szolgáltatókkal ellentétben a SigNoz saját VPS-en történő üzemeltetése az összes telemetriai adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs harmadik fél által előírt felhasználónkénti díjszabás vagy adattárolási korlát. A ClickHouse tárolómotor gyors lekérdezéseket tesz lehetővé, még nagy adatbetöltési mennyiségek esetén is. A natív OpenTelemetry támogatásnak köszönhetően bármely OTel-instrumentált szolgáltatás szállít adatokat gyártóspecifikus SDK-k nélkül.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SigNoz főbb funkciói

Elosztott nyomkövetés

Vizualizálja a végpontok közötti kérésfolyamatokat szolgáltatások között lángdiagramok, span részletek és P50/P95/P99 késleltetési bontások segítségével.

Metrikák monitorozása

Infrastruktúra és alkalmazás metrikák betöltése és lekérdezése OpenTelemetry segítségével, beépített irányítópultokkal és riasztási szabályokkal.

Naplókezelés

Központosítsa a naplókat az összes szolgáltatásból, szűrje nyomkövetési kontextus alapján, és futtasson teljes szöveges kereséseket külön naplózási verem nélkül.

Korrelált jelek

Ugorjon egy lassú nyomkövetésből a korrelált naplókhoz és gazdagép-metrikákhoz egy kattintással — nincs szükség manuális korrelációra különálló eszközök között.

OpenTelemetry natív

Bármely szolgáltatás, amely már OTel SDK-kkal van műszerezve, azonnal adatokat küld a SigNoz-nak, gyártói függőség vagy egyedi ügynökök nélkül.

Beépített riasztás

Definiáljon küszöbérték- és anomália-riasztásokat bármely metrikán vagy nyomkövetési jelen, és továbbítsa az értesítéseket a Slackre, PagerDutyra vagy webhooksra.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SigNoz szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele!

További telepíthető alkalmazások

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Az Uptime Kuma egy gyönyörű, saját üzemeltetésű felügyeleti eszköz.

Telepítés
Alerta

Alerta

Nyílt forráskódú riasztáskezelő platform a monitoring riasztások konszolidálására

Telepítés
Apache Druid

Apache Druid

Valós idejű analitikai adatbázis másodperc alatti OLAP lekérdezésekhez streamelt eseményadatokon

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.