Telepítse a SigNoz-t egykattintásos telepítéssel.
OpenTelemetry-natív APM, amely egyesíti az elosztott nyomkövetéseket, metrikákat és naplókat egyetlen nyílt forráskódú platform alatt.
Válasszon VPS csomagot a SigNoz szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SigNoz
A SigNoz egy teljes körű nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform, amely natívan az OpenTelemetry-re épül. Több elkülönített eszközt vált fel: egy nyomkövető háttérrendszert, egy metrikatárolót és egy naplógyűjtőt. Ezeket egyetlen alkalmazásban egyesíti, amely mindhárom jelet korrelálja egyetlen felhasználói felületen. A mérnökök egy lassú nyomkövetésből közvetlenül a kapcsolódó naplókhoz és infrastruktúra-metrikákhoz ugorhatnak. Ehhez nem kell lapokat váltaniuk, sem manuálisan összeilleszteniük az adatokat.
A SaaS APM szolgáltatókkal ellentétben a SigNoz saját VPS-en történő üzemeltetése az összes telemetriai adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs harmadik fél által előírt felhasználónkénti díjszabás vagy adattárolási korlát. A ClickHouse tárolómotor gyors lekérdezéseket tesz lehetővé, még nagy adatbetöltési mennyiségek esetén is. A natív OpenTelemetry támogatásnak köszönhetően bármely OTel-instrumentált szolgáltatás szállít adatokat gyártóspecifikus SDK-k nélkül.
A SigNoz főbb funkciói
Elosztott nyomkövetés
Vizualizálja a végpontok közötti kérésfolyamatokat szolgáltatások között lángdiagramok, span részletek és P50/P95/P99 késleltetési bontások segítségével.
Metrikák monitorozása
Infrastruktúra és alkalmazás metrikák betöltése és lekérdezése OpenTelemetry segítségével, beépített irányítópultokkal és riasztási szabályokkal.
Naplókezelés
Központosítsa a naplókat az összes szolgáltatásból, szűrje nyomkövetési kontextus alapján, és futtasson teljes szöveges kereséseket külön naplózási verem nélkül.
Korrelált jelek
Ugorjon egy lassú nyomkövetésből a korrelált naplókhoz és gazdagép-metrikákhoz egy kattintással — nincs szükség manuális korrelációra különálló eszközök között.
OpenTelemetry natív
Bármely szolgáltatás, amely már OTel SDK-kkal van műszerezve, azonnal adatokat küld a SigNoz-nak, gyártói függőség vagy egyedi ügynökök nélkül.
Beépített riasztás
Definiáljon küszöbérték- és anomália-riasztásokat bármely metrikán vagy nyomkövetési jelen, és továbbítsa az értesítéseket a Slackre, PagerDutyra vagy webhooksra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SigNoz szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.