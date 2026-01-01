A SigNoz egy teljes körű nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform, amely natívan az OpenTelemetry-re épül. Több elkülönített eszközt vált fel: egy nyomkövető háttérrendszert, egy metrikatárolót és egy naplógyűjtőt. Ezeket egyetlen alkalmazásban egyesíti, amely mindhárom jelet korrelálja egyetlen felhasználói felületen. A mérnökök egy lassú nyomkövetésből közvetlenül a kapcsolódó naplókhoz és infrastruktúra-metrikákhoz ugorhatnak. Ehhez nem kell lapokat váltaniuk, sem manuálisan összeilleszteniük az adatokat.

A SaaS APM szolgáltatókkal ellentétben a SigNoz saját VPS-en történő üzemeltetése az összes telemetriai adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs harmadik fél által előírt felhasználónkénti díjszabás vagy adattárolási korlát. A ClickHouse tárolómotor gyors lekérdezéseket tesz lehetővé, még nagy adatbetöltési mennyiségek esetén is. A natív OpenTelemetry támogatásnak köszönhetően bármely OTel-instrumentált szolgáltatás szállít adatokat gyártóspecifikus SDK-k nélkül.