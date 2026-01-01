Az Apprise API egy könnyűsúlyú REST mikroszolgáltatás, amely az Apprise értesítési könyvtár köré épül. Ezáltal bármely alkalmazásnak egyetlen végpontot biztosít, amellyel egyszerre több mint 120 értesítési platformot érhet el. Ahelyett, hogy külön integrációkat tartana fenn Slack, Discord, PagerDuty, e-mail és mobil push értesítésekhez minden egyes üzemeltetett szolgáltatásában, egyszer konfigurálja a célokat az Apprise API-ban, és egyetlen HTTP hívással elküldi nekik az összes értesítést.

Az Apprise API saját üzemeltetése az értesítési útválasztási logikát és az érzékeny webhook tokeneket a saját infrastruktúráján tartja, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó aggregátoron keresztül menne. Az állapotfüggő konfigurációs mód megőrzi az értesítési végpontokat és sablonokat újraindítások során is, míg a beépített webes felület lehetővé teszi a célok tesztelését és kezelését kódírás nélkül.