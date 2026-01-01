A Flagsmith egy nyílt forráskódú funkciókapcsoló és távoli konfigurációs platform. Lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kapcsolók mögé rejtve tegyék közzé a kódot. Célozzanak funkciókat felhasználói szegmenseknek, és A/B teszteket futtassanak újraindítás nélkül.

A LaunchDarkly és a Split önállóan üzemeltethető alternatívájaként készült. Környezetenkénti kapcsolóértékeket, százalékos bevezetéseket és többváltozós variációkat biztosít. Emellett auditnaplókat és SDK-kat kínál minden főbb programozási nyelvhez és mobil keretrendszerhez.

A Flagsmith önálló üzemeltetése a VPS-eden minden funkciókapcsolót, felhasználói szegmenst és bevezetési döntést az infrastruktúrádon belül tartja. Így nem egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül mennek, amely láthatná, hogyan kerül bevezetésre a terméked.

A mellékelt feladatfeldolgozó kezeli a webhook kézbesítést és az ütemezett kapcsolóváltozásokat. Az auditnapló archiválását aszinkron módon végzi, anélkül, hogy blokkolná a kapcsolóértékelési kéréseket.