Telepítse a Flagsmith-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú funkciókapcsoló és távoli konfigurációs szolgáltatás a kód rejtett bevezetéséhez, A/B tesztek futtatásához és a felhasználók szegmensek szerinti célzásához.
Válasszon VPS csomagot a Flagsmith szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Flagsmith
A Flagsmith egy nyílt forráskódú funkciókapcsoló és távoli konfigurációs platform. Lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kapcsolók mögé rejtve tegyék közzé a kódot. Célozzanak funkciókat felhasználói szegmenseknek, és A/B teszteket futtassanak újraindítás nélkül.
A LaunchDarkly és a Split önállóan üzemeltethető alternatívájaként készült. Környezetenkénti kapcsolóértékeket, százalékos bevezetéseket és többváltozós variációkat biztosít. Emellett auditnaplókat és SDK-kat kínál minden főbb programozási nyelvhez és mobil keretrendszerhez.
A Flagsmith önálló üzemeltetése a VPS-eden minden funkciókapcsolót, felhasználói szegmenst és bevezetési döntést az infrastruktúrádon belül tartja. Így nem egy harmadik féltől származó SaaS-en keresztül mennek, amely láthatná, hogyan kerül bevezetésre a terméked.
A mellékelt feladatfeldolgozó kezeli a webhook kézbesítést és az ütemezett kapcsolóváltozásokat. Az auditnapló archiválását aszinkron módon végzi, anélkül, hogy blokkolná a kapcsolóértékelési kéréseket.
A Flagsmith főbb funkciói
Jelzők és távoli konfiguráció
Funkciók be- vagy kikapcsolása, felhasználói szegmens szerinti célzás, többváltozós variációk biztosítása és távoli konfigurációs értékek kiszolgálása egyetlen platformról.
Többkörnyezetes promóció
Zászlóértékek átvitele fejlesztésből átmeneti környezetbe, majd éles környezetbe egy kattintásos másolással és környezetenkénti felülírásokkal a biztonságos bevezetések érdekében.
Százalékos bevezetések
Fokozatosan vezessen be funkciókat a forgalom százalékos aránya alapján, felhasználónkénti ragadós csoportosítással, így ugyanaz a felhasználó következetes kezelést kap a munkamenetek során.
Audit és jóváhagyások
Minden jelzőváltozás teljes auditnaplója opcionális változtatási kérelem jóváhagyási munkafolyamatokkal az éles környezetekben található érzékeny jelzőkhöz.
Valós idejű SDK-k
Hivatalos SDK-k JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native és Flutter számára, helyi kiértékelés gyorsítótárazással.
Integrációk és webhooks
A Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket és webhook integrációk értesítik csapatát és a CI pipeline-okat, amikor a jelzők megváltoznak éles környezetben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flagsmith szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.