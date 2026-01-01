Telepítse a ZeroNote-ot egyetlen kattintással.
Egységesített titkosított alkalmazás jegyzetekhez, jelszavakhoz, könyvjelzőkhöz és 2FA-hoz, nulltudású kliensoldali AES titkosítással.
Válasszon VPS csomagot a ZeroNote szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ZeroNote
A ZeroNote egy saját üzemeltetésű, egységes produktivitási alkalmazás. Egyetlen titkosított applikációba egyesíti a jegyzetelést, jelszókezelést, könyvjelzőket és kétfaktoros hitelesítési kódokat. Kliensoldali AES titkosítást használ nulla tudású architektúrával — a szerver soha nem látja a titkosítatlan adatait, csak az eszköze tudja visszafejteni.
A ZeroNote saját üzemeltetése egy VPS-en négy különálló eszközt egyesít egyetlen privát, titkosított szolgáltatásba, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Az offline-első SQLite tárolás biztosítja, hogy az adatok mindig elérhetők legyenek internetkapcsolat nélkül. Az intelligens automatikus címkézés automatikusan rendszerezi az elemeket. Az opcionális P2P vagy S3 szinkronizálás pedig kiterjeszti az elérhetőséget az eszközök között.
A ZeroNote főbb funkciói
Zéró tudású titkosítás
Kliensoldali AES titkosítás biztosítja, hogy a jegyzetek, jelszavak és 2FA kódok titkosítva legyenek, mielőtt elhagyják az eszközét.
Egységes eszköz
Cserélje le a különálló jelszókezelőt, jegyzetalkalmazást, könyvjelzőkezelőt és 2FA hitelesítőt egy saját üzemeltetésű alkalmazásra.
Offline-first tárolás
Az adatok helyileg, SQLite-ban tárolódnak, így a tárolója aktív internetkapcsolat nélkül is hozzáférhető marad.
Intelligens automatikus címkézés
Az intelligens címkék automatikusan kategorizálják a bejegyzéseket tartalomtípus és kulcsszavak alapján, így a tárolója kézi beavatkozás nélkül is rendezett marad.
P2P és S3 szinkronizálás
Opcionálisan szinkronizálja titkosított tárolóját az eszközök között peer-to-peer szinkronizálás vagy saját S3-kompatibilis tárolóvödör segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ZeroNote szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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