A ZeroNote egy saját üzemeltetésű, egységes produktivitási alkalmazás. Egyetlen titkosított applikációba egyesíti a jegyzetelést, jelszókezelést, könyvjelzőket és kétfaktoros hitelesítési kódokat. Kliensoldali AES titkosítást használ nulla tudású architektúrával — a szerver soha nem látja a titkosítatlan adatait, csak az eszköze tudja visszafejteni.

A ZeroNote saját üzemeltetése egy VPS-en négy különálló eszközt egyesít egyetlen privát, titkosított szolgáltatásba, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Az offline-első SQLite tárolás biztosítja, hogy az adatok mindig elérhetők legyenek internetkapcsolat nélkül. Az intelligens automatikus címkézés automatikusan rendszerezi az elemeket. Az opcionális P2P vagy S3 szinkronizálás pedig kiterjeszti az elérhetőséget az eszközök között.