A Planka egy ingyenes, nyílt forráskódú kanban tábla alkalmazás. Olyan munkacsoportok számára készült, amelyek egyszerű, saját üzemeltetésű alternatívát keresnek a Trello helyett. Valós idejű frissítésekkel, húzd és ejtsd kártyakezeléssel és letisztult felülettel a Planka segíti a csapatokat. Segítségével projekteket szervezhetnek, feladatokat követhetnek nyomon és együttműködhetnek. Mindez saját SaaS platformoktól való függés vagy felhasználónkénti előfizetési díjak nélkül történik.

A Planka saját VPS-en történő üzemeltetése révén minden projektadat, melléklet és csapatkommunikáció az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Traefik integrációt a biztonságos HTTPS hozzáféréshez. Az első indításkor automatikusan létrejön egy admin fiók azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a telepítés során konfigurál.