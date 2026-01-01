Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Válasszon VPS csomagot a Planka szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Planka
A Planka egy ingyenes, nyílt forráskódú kanban tábla alkalmazás. Olyan munkacsoportok számára készült, amelyek egyszerű, saját üzemeltetésű alternatívát keresnek a Trello helyett. Valós idejű frissítésekkel, húzd és ejtsd kártyakezeléssel és letisztult felülettel a Planka segíti a csapatokat. Segítségével projekteket szervezhetnek, feladatokat követhetnek nyomon és együttműködhetnek. Mindez saját SaaS platformoktól való függés vagy felhasználónkénti előfizetési díjak nélkül történik.
A Planka saját VPS-en történő üzemeltetése révén minden projektadat, melléklet és csapatkommunikáció az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Traefik integrációt a biztonságos HTTPS hozzáféréshez. Az első indításkor automatikusan létrejön egy admin fiók azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a telepítés során konfigurál.
A Planka főbb funkciói
Valós idejű kanban táblák
A változások azonnal megjelennek minden csapattag számára, a WebSocket kapcsolatok által biztosított élő frissítésekkel.
Drag-and-drop cards
Feladatokat mozgathat a listák között és átrendezheti a prioritásokat intuitív fogd és vidd interakciókkal.
File attachments
Csatoljon fájlokat és képeket közvetlenül a kártyákhoz a projekt eszközeinek feladatok melletti rendszerezéséhez.
Feladat megjegyzések
Megvitathatja a feladatokat csapattagokkal kártyamegjegyzésekben, valós idejű értesítésekkel.
Labels and due dates
Kategorizálja a kártyákat színes címkékkel, és állítson be határidőket a projektek közötti határidők nyomon követéséhez.
Többprojekt táblák
Szervezze a munkát több projektben, különálló táblák segítségével, amelyek mindegyike saját listákkal és tagokkal rendelkezik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Planka szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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