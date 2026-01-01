Telepítse a Tripet egykattintásos telepítéssel.
Minimalista, saját üzemeltetésű térképkövető és útvonaltervező az érdekes helyek és a többnapos útvonalak rendszerezéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Trip szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Trip
A Trip egy saját szerveren üzemeltetett minimalista térképkövető és utazástervező. Lehetővé teszi, hogy érdekes pontokat gyűjtsön interaktív térképeken. Ezeket strukturált, többnapos útvonaltervekké alakíthatja. Tiszta, zavaró tényezőktől mentes felület köré épült. Két fő tevékenységre fókuszál: az érdemes helyek megjelölésére, és az utazások összeállítására dátumokkal, jegyzetekkel, mellékletekkel.
A Trip futtatása saját VPS-en minden POI-t, útvonaltervet és útitárs linket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Nincs telemetria, nincs reklám és nincs harmadik féltől származó felhő. Az úti céljai és utazási tervei soha nem hagyják el a szerverét. Az OIDC integráció lehetővé teszi, hogy a Tripet egy meglévő egyszeri bejelentkezési rendszerhez csatlakoztassa, ha szeretné.
A Trip főbb funkciói
Interaktív POI térképek
Helyezzen el, kategorizáljon és szűrjön érdekes pontokat testreszabható térképcsempéken, amelyek Leaflet alapokon épültek a gyors, mobilbarát felfedezés érdekében.
Többnapos útvonalak
Csoportosítsa a POI-kat napról napra utazási tervekbe jegyzetekkel, költségekkel és mellékletekkel, így a teljes terv egy helyen található.
Utazási együttműködés
Ossza meg az utazásokat utazótársaival, így mindenki látja ugyanazt az útitervet és frissítéseket anélkül, hogy csevegési szálakat vagy táblázatokat kellene egyeztetnie.
OIDC egyszeri bejelentkezés
Opcionális OpenID Connect bejelentkezés lehetővé teszi, hogy újra felhasználja meglévő identitásszolgáltatóját ahelyett, hogy egy külön Trip fiókot kezelne.
Adatvédelem alapértelmezetten
Nincs telemetria, nyomkövetés vagy hirdetés — minden hely, fénykép és utazás az Ön VPS-én marad, közvetlen irányítása alatt.
Könnyűsúlyú SQLite
Egyetlen konténer, amelyet SQLite támogat, egyetlen tárolókötettel, így a biztonsági mentések és a migrációk egyszerű fájlmásolással elvégezhetők.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trip szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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