A Trip egy saját szerveren üzemeltetett minimalista térképkövető és utazástervező. Lehetővé teszi, hogy érdekes pontokat gyűjtsön interaktív térképeken. Ezeket strukturált, többnapos útvonaltervekké alakíthatja. Tiszta, zavaró tényezőktől mentes felület köré épült. Két fő tevékenységre fókuszál: az érdemes helyek megjelölésére, és az utazások összeállítására dátumokkal, jegyzetekkel, mellékletekkel.

A Trip futtatása saját VPS-en minden POI-t, útvonaltervet és útitárs linket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Nincs telemetria, nincs reklám és nincs harmadik féltől származó felhő. Az úti céljai és utazási tervei soha nem hagyják el a szerverét. Az OIDC integráció lehetővé teszi, hogy a Tripet egy meglévő egyszeri bejelentkezési rendszerhez csatlakoztassa, ha szeretné.