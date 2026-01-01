Akár 69% kedvezmény a Trip szolgáltatásra

Telepítse a Tripet egykattintásos telepítéssel.

Minimalista, saját üzemeltetésű térképkövető és útvonaltervező az érdekes helyek és a többnapos útvonalak rendszerezéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Tripet egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Trip szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Trip

A Trip egy saját szerveren üzemeltetett minimalista térképkövető és utazástervező. Lehetővé teszi, hogy érdekes pontokat gyűjtsön interaktív térképeken. Ezeket strukturált, többnapos útvonaltervekké alakíthatja. Tiszta, zavaró tényezőktől mentes felület köré épült. Két fő tevékenységre fókuszál: az érdemes helyek megjelölésére, és az utazások összeállítására dátumokkal, jegyzetekkel, mellékletekkel.

A Trip futtatása saját VPS-en minden POI-t, útvonaltervet és útitárs linket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Nincs telemetria, nincs reklám és nincs harmadik féltől származó felhő. Az úti céljai és utazási tervei soha nem hagyják el a szerverét. Az OIDC integráció lehetővé teszi, hogy a Tripet egy meglévő egyszeri bejelentkezési rendszerhez csatlakoztassa, ha szeretné.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Trip főbb funkciói

Interaktív POI térképek

Helyezzen el, kategorizáljon és szűrjön érdekes pontokat testreszabható térképcsempéken, amelyek Leaflet alapokon épültek a gyors, mobilbarát felfedezés érdekében.

Többnapos útvonalak

Csoportosítsa a POI-kat napról napra utazási tervekbe jegyzetekkel, költségekkel és mellékletekkel, így a teljes terv egy helyen található.

Utazási együttműködés

Ossza meg az utazásokat utazótársaival, így mindenki látja ugyanazt az útitervet és frissítéseket anélkül, hogy csevegési szálakat vagy táblázatokat kellene egyeztetnie.

OIDC egyszeri bejelentkezés

Opcionális OpenID Connect bejelentkezés lehetővé teszi, hogy újra felhasználja meglévő identitásszolgáltatóját ahelyett, hogy egy külön Trip fiókot kezelne.

Adatvédelem alapértelmezetten

Nincs telemetria, nyomkövetés vagy hirdetés — minden hely, fénykép és utazás az Ön VPS-én marad, közvetlen irányítása alatt.

Könnyűsúlyú SQLite

Egyetlen konténer, amelyet SQLite támogat, egyetlen tárolókötettel, így a biztonsági mentések és a migrációk egyszerű fájlmásolással elvégezhetők.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trip szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele!

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