Az FMD (Find My Device) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű alternatíva a Google Find My Device szolgáltatásához. Az FMD Android alkalmazással együttműködve a telefonjai titkosított helyzetüket a saját szerverére jelentik. Ezt a szervert egy letisztult webes felületen keresztül érheti el. Segítségével megtalálhatja elveszett vagy ellopott eszközét, megcsörgetheti, fényképet készíthet, zárolhatja a képernyőt, vagy távoli törlést indíthat. Minden parancsot a saját szerverén keresztül továbbít, így egyetlen harmadik fél sem látja, hol vannak az eszközei.

Mivel saját maga üzemelteti a saját VPS-én, helyelőzményei és eszközadatai soha nem hagyják el az Ön által ellenőrzött infrastruktúrát. Nincs szükség Google-fiókra és nincs gyártói függőség. A végpontok közötti titkosítás még a szerver számára is olvashatatlanná teszi az adatokat. Ezáltal egy kereskedelmi eszköznyomkövető szolgáltatás biztonságát nyújtja, anélkül, hogy feláldozná a magánéletét.