Telepítse az FMD-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett, adatvédelmi szempontból barátságos Készülékkereső szerver Android telefonjai és táblagépei helymeghatározásához, csörgetéséhez és távoli törléséhez.
Válasszon VPS csomagot a FMD (Find My Device) szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FMD (Find My Device)
Az FMD (Find My Device) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű alternatíva a Google Find My Device szolgáltatásához. Az FMD Android alkalmazással együttműködve a telefonjai titkosított helyzetüket a saját szerverére jelentik. Ezt a szervert egy letisztult webes felületen keresztül érheti el. Segítségével megtalálhatja elveszett vagy ellopott eszközét, megcsörgetheti, fényképet készíthet, zárolhatja a képernyőt, vagy távoli törlést indíthat. Minden parancsot a saját szerverén keresztül továbbít, így egyetlen harmadik fél sem látja, hol vannak az eszközei.
Mivel saját maga üzemelteti a saját VPS-én, helyelőzményei és eszközadatai soha nem hagyják el az Ön által ellenőrzött infrastruktúrát. Nincs szükség Google-fiókra és nincs gyártói függőség. A végpontok közötti titkosítás még a szerver számára is olvashatatlanná teszi az adatokat. Ezáltal egy kereskedelmi eszköznyomkövető szolgáltatás biztonságát nyújtja, anélkül, hogy feláldozná a magánéletét.
A FMD (Find My Device) főbb funkciói
Elveszett eszközök megkeresése
Határozza meg bármely regisztrált telefon vagy tablet utolsó jelentett GPS pozícióját közvetlenül a webes felületről, még akkor is, ha az eszköz elérhetetlen.
Távoli parancsok
Hangos csengést indíthat, fényképet készíthet, zárolhatja a képernyőt, vagy távolról törölheti az adatokat egy elveszett vagy ellopott eszköz védelme érdekében.
Végpontok közötti titkosítás
A helyadatok titkosítva kerülnek az eszközről a szerverre, így senki – még a szolgáltató sem – nem fér hozzá a tartózkodási helyéhez.
Android társalkalmazás
Párosítható a nyílt forráskódú FMD Android alkalmazással a helymeghatározás jelentésére és parancsok fogadására anélkül, hogy a Google Play Szolgáltatásoktól függne.
Nincs Google-fiók
Cserélje le a Google Find My Device szolgáltatást egy olyan szolgáltatásra, amelyet teljes mértékben Ön irányít, és amelyhez nincs szükség felhőfiókra vagy gyártói függőségre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FMD (Find My Device) szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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