Akár 69% kedvezmény a YOURLS szolgáltatásra

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Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű PHP URL rövidítő kattintási analitikával, 300+ bővítménnyel és egy REST API-val.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a YOURLS-t egyetlen kattintással.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a YOURLS

A YOURLS (Your Own URL Shortener) egy kicsi, önálló PHP alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy saját URL-rövidítő szolgáltatást futtasson a domainjén. A kereskedelmi szolgáltatásokkal ellentétben a YOURLS minden kattintási adatot és linkkezelést teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek sebességkorlátok, előfizetési díjak és harmadik féltől származó nyomon követés a közönsége számára.

Az alapvető rövidítésen túl a YOURLS beépített kattintáskövetést, hivatkozó elemzéseket és egy REST API-t tartalmaz a programozott linkkezeléshez. Egy aktív közösség több mint 300 plugint fejlesztett ki, amelyek a QR-kód generálásától a földrajzi hely alapú átirányításokig mindent lefednek. Ezáltal a YOURLS az egyik leginkább bővíthető, saját üzemeltetésű linkrövidítővé vált.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A YOURLS főbb funkciói

Kattintáselemzés

Kövesse nyomon az összes kattintást, a hivatkozókat és a linkenkénti statisztikákat, így pontosan tudja, hogyan teljesít minden egyes rövidített URL idővel.

Plugin ökoszisztéma

Több mint 300 közösségi bővítmény bővíti a YOURLS-t QR-kódokkal, geolokációs átirányításokkal, linkelőnézetekkel és még sok mással — nincs szükség egyedi fejlesztésre.

REST API

Programozottan hozhat létre, bővíthet és kérhet le linkstatisztikákat egy beépített API-n keresztül, így a YOURLS könnyen integrálható alkalmazásokba és automatizálási munkafolyamatokba.

Egyéni kulcsszavak

Rendeljen hozzá emlékezetes egyedi azonosítókat bármely linkhez véletlenszerű karakterek helyett, így márkás URL-eket kaphat, mint például a yourdomain.com/launch.

Nyilvános vagy privát mód

Futtassa a YOURLS-t privát eszközként a csapata számára vagy tegye nyilvánossá — a hozzáférés-vezérlés egyetlen konfigurációs kapcsoló.

Könyvjelző-támogatás

Telepítse az egy kattintásos könyvjelzőt bármely böngészőbe, hogy a munkafolyamat megszakítása nélkül rövidítse le az aktuális oldal URL-jét.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a YOURLS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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