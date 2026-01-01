A YOURLS (Your Own URL Shortener) egy kicsi, önálló PHP alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy saját URL-rövidítő szolgáltatást futtasson a domainjén. A kereskedelmi szolgáltatásokkal ellentétben a YOURLS minden kattintási adatot és linkkezelést teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek sebességkorlátok, előfizetési díjak és harmadik féltől származó nyomon követés a közönsége számára.

Az alapvető rövidítésen túl a YOURLS beépített kattintáskövetést, hivatkozó elemzéseket és egy REST API-t tartalmaz a programozott linkkezeléshez. Egy aktív közösség több mint 300 plugint fejlesztett ki, amelyek a QR-kód generálásától a földrajzi hely alapú átirányításokig mindent lefednek. Ezáltal a YOURLS az egyik leginkább bővíthető, saját üzemeltetésű linkrövidítővé vált.