Telepítse a YOURLS-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű PHP URL rövidítő kattintási analitikával, 300+ bővítménnyel és egy REST API-val.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a YOURLS
A YOURLS (Your Own URL Shortener) egy kicsi, önálló PHP alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy saját URL-rövidítő szolgáltatást futtasson a domainjén. A kereskedelmi szolgáltatásokkal ellentétben a YOURLS minden kattintási adatot és linkkezelést teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja. Nincsenek sebességkorlátok, előfizetési díjak és harmadik féltől származó nyomon követés a közönsége számára.
Az alapvető rövidítésen túl a YOURLS beépített kattintáskövetést, hivatkozó elemzéseket és egy REST API-t tartalmaz a programozott linkkezeléshez. Egy aktív közösség több mint 300 plugint fejlesztett ki, amelyek a QR-kód generálásától a földrajzi hely alapú átirányításokig mindent lefednek. Ezáltal a YOURLS az egyik leginkább bővíthető, saját üzemeltetésű linkrövidítővé vált.
A YOURLS főbb funkciói
Kattintáselemzés
Kövesse nyomon az összes kattintást, a hivatkozókat és a linkenkénti statisztikákat, így pontosan tudja, hogyan teljesít minden egyes rövidített URL idővel.
Plugin ökoszisztéma
Több mint 300 közösségi bővítmény bővíti a YOURLS-t QR-kódokkal, geolokációs átirányításokkal, linkelőnézetekkel és még sok mással — nincs szükség egyedi fejlesztésre.
REST API
Programozottan hozhat létre, bővíthet és kérhet le linkstatisztikákat egy beépített API-n keresztül, így a YOURLS könnyen integrálható alkalmazásokba és automatizálási munkafolyamatokba.
Egyéni kulcsszavak
Rendeljen hozzá emlékezetes egyedi azonosítókat bármely linkhez véletlenszerű karakterek helyett, így márkás URL-eket kaphat, mint például a
yourdomain.com/launch.
Nyilvános vagy privát mód
Futtassa a YOURLS-t privát eszközként a csapata számára vagy tegye nyilvánossá — a hozzáférés-vezérlés egyetlen konfigurációs kapcsoló.
Könyvjelző-támogatás
Telepítse az egy kattintásos könyvjelzőt bármely böngészőbe, hogy a munkafolyamat megszakítása nélkül rövidítse le az aktuális oldal URL-jét.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a YOURLS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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