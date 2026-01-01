A Prometheus idősoros metrikákat gyűjt az infrastruktúrájából és alkalmazásaiból egy lekéréses HTTP modell segítségével, és tárolja azokat egy hatékony helyi TSDB-ben. Emellett elérhetővé teszi a PromQL-t – egy hatékony lekérdezőnyelvet bármely metrika szeleteléséhez, aggregálásához és riasztásához. A CNCF-ből a Kubernetes mellett került ki. Ez a megfigyelési alap, amelyet a DevOps csapatok választottak olyan vállalatoknál, mint a GitLab, DigitalOcean és Uber.

A Prometheus futtatása saját VPS-en korlátlan metrikafelvételt biztosít fix költséggel. Teljes ellenőrzést kap a lekérdezési intervallumok és megőrzési időszakok felett. Emellett natív integrációt kínál a Grafana-val, Alertmanager-rel és több száz közösségi exportőrrel. Mindez metrikánkénti felhőalapú díjak vagy adatmintavételi korlátozások nélkül.