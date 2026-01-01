Telepítse a Prometheust egyetlen kattintással.
A CNCF által minősített nyílt forráskódú monitorozó eszközkészlet, amely ipari szabvánnyá vált a felhőnatív metrikagyűjtés és riasztás terén.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Prometheus
A Prometheus idősoros metrikákat gyűjt az infrastruktúrájából és alkalmazásaiból egy lekéréses HTTP modell segítségével, és tárolja azokat egy hatékony helyi TSDB-ben. Emellett elérhetővé teszi a PromQL-t – egy hatékony lekérdezőnyelvet bármely metrika szeleteléséhez, aggregálásához és riasztásához. A CNCF-ből a Kubernetes mellett került ki. Ez a megfigyelési alap, amelyet a DevOps csapatok választottak olyan vállalatoknál, mint a GitLab, DigitalOcean és Uber.
A Prometheus futtatása saját VPS-en korlátlan metrikafelvételt biztosít fix költséggel. Teljes ellenőrzést kap a lekérdezési intervallumok és megőrzési időszakok felett. Emellett natív integrációt kínál a Grafana-val, Alertmanager-rel és több száz közösségi exportőrrel. Mindez metrikánkénti felhőalapú díjak vagy adatmintavételi korlátozások nélkül.
A Prometheus főbb funkciói
PromQL lekérdezési nyelv
Egy rugalmas funkcionális lekérdezőnyelv lehetővé teszi, hogy aggregáljon, átalakítson és riasztást küldjön a metrikák bármely kombinációjára a teljes infrastruktúrájában, valós időben.
Lekéréses gyűjtés
A Prometheus konfigurálható ütemezés szerint gyűjti az adatokat a HTTP végpontokról, így könnyen hozzáadhatók új célpontok a megfigyelt alkalmazás módosítása nélkül.
Szolgáltatásfelderítés
A Kubernetes, Consul, EC2 és egyebekkel való natív integrációk automatikusan felfedezik és figyelik az új szolgáltatásokat, amint azok elindulnak, kézi konfiguráció nélkül.
Riasztási szabályok
Határozzon meg küszöbérték- és trendalapú riasztási szabályokat, amelyek az értesítéseket az Alertmanageren keresztül Slackre, PagerDuty-ra, e-mailre vagy bármilyen webhook végpontra irányítják.
Grafana integráció
A Prometheus a Grafana alapértelmezett adatforrása, amely gazdag irányítópultok, hőtérképek és az összes metrika vizualizációját teszi lehetővé minimális beállítással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Prometheus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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