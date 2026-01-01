Ez a kijelző nélküli Kodi telepítés egy állandó médiakönyvtár-szervert futtat. Így a hálózaton lévő Kodi kliensek egy központosított, MariaDB-alapú adatbázist oszthatnak meg. Nem minden Kodi példány tart fenn saját könyvtárat. Ehelyett minden kliens a megosztott adatbázishoz csatlakozik. Ez biztosítja az egységes megtekintési előzményeket, értékeléseket és metaadatokat. Egy beépített webes felület lehetővé teszi a médiaforrások kezelését, könyvtár-ellenőrzések indítását és bővítmények telepítését bármely böngészőből.

A VPS-en történő saját üzemeltetés révén a megosztott Kodi könyvtár mindig elérhető a hálózat minden kliense számára. Ez független attól, hogy fut-e más gép. Csatlakoztassa a többi Kodi telepítését a telepítés adatbázis- és webes felület portjaihoz, hogy elkezdje megosztani a könyvtárát.