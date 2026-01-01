Telepítse a Kodit egykattintásos telepítéssel.
Headless Kodi médiamédiatár-szerver a médiadatbázis központosítására és megosztására több Kodi példány között.
Válasszon VPS csomagot a Kodi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kodi
Ez a kijelző nélküli Kodi telepítés egy állandó médiakönyvtár-szervert futtat. Így a hálózaton lévő Kodi kliensek egy központosított, MariaDB-alapú adatbázist oszthatnak meg. Nem minden Kodi példány tart fenn saját könyvtárat. Ehelyett minden kliens a megosztott adatbázishoz csatlakozik. Ez biztosítja az egységes megtekintési előzményeket, értékeléseket és metaadatokat. Egy beépített webes felület lehetővé teszi a médiaforrások kezelését, könyvtár-ellenőrzések indítását és bővítmények telepítését bármely böngészőből.
A VPS-en történő saját üzemeltetés révén a megosztott Kodi könyvtár mindig elérhető a hálózat minden kliense számára. Ez független attól, hogy fut-e más gép. Csatlakoztassa a többi Kodi telepítését a telepítés adatbázis- és webes felület portjaihoz, hogy elkezdje megosztani a könyvtárát.
A Kodi főbb funkciói
Központosított médiatár
Üzemeltessen egy megosztott, MariaDB-alapú médiaadatbázist, amelyhez az összes Kodi kliense csatlakozik, megszüntetve a duplikált könyvtárakat és szinkronban tartva a megtekintési előzményeket.
Böngésző alapú kezelés
Médiaforrások konfigurálása, új tartalmak szkennelése és bővítmények kezelése a Kodi webes felületén keresztül, fizikai kijelző nélkül.
Egyesített megtekintési előzmények
Minden csatlakoztatott Kodi kliens ugyanazt a nézési előrehaladást, értékeléseket és metaadatokat osztja meg, így bármely eszközről folytathatja a tartalmat.
Folyamatos könyvtárszerver
VPS-en futtatva biztosítja, hogy a könyvtárszervered éjjel-nappal elérhető legyen, még akkor is, ha a személyi számítógépek vagy médialejátszók ki vannak kapcsolva.
Kiegészítők kezelése
Telepítheti és kezelheti a Kodi kiegészítőket távolról, a webes felületen keresztül, kiterjesztve a funkcionalitást a konténerhez való közvetlen hozzáférés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kodi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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