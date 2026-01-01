Telepítse a DHIS2-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú egészségügyi információs platform, amelyet világszerte több mint 70 ország nemzeti egészségügyi szolgálatai használnak.
Válasszon VPS csomagot a DHIS2 szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DHIS2
A DHIS2 a világ legnagyobb nyílt forráskódú egészségügyi információs menedzsment rendszere. Több mint 70 országban telepítették, hogy rögzítse, elemezze és jelentse a rutin egészségügyi, immunizációs, járványügyi megfigyelési és logisztikai adatokat. Az Oslói Egyetem és a közszféra partnereinek globális közössége fejlesztette ki. Ez alapozza meg a nemzeti egészségügyi programokat, amelyek körülbelül 2,4 milliárd embert szolgálnak ki.
A DHIS2 saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön joghatósága alatt tartja az érzékeny beteg- és programadatokat. Lehetővé teszi a metaadatok, irányítópultok és integrációk helyi munkafolyamatokhoz való igazítását. Emellett elkerülhetők a saját fejlesztésű HMIS-szolgáltatókhoz kapcsolódó felhasználónkénti díjak.
A DHIS2 főbb funkciói
Többcsatornás adatgyűjtés
Gyűjtsön összesített, egyedi és eseményadatokat webes űrlapokon, Android klienseken, SMS-en és tömeges importálásokon keresztül, több ezer létesítményben.
Vizuális analitika
Pivot táblákat, diagramokat, térképeket és irányítópultokat készíthet közvetlenül az összegyűjtött adatokból, külső eszközökbe való exportálás nélkül.
Követő programok
Nyomon követheti az egyedi eseteket, a kedvezményezetteket és az ellátási láncokat az idő múlásával, konfigurálható longitudinális nyomkövető programok segítségével.
Metaadat-kezelés
Az egészségügyi minisztériumok által adaptált rugalmas modell lehetővé teszi a szervezeti egységek, adatelemek, indikátorok és érvényesítési szabályok meghatározását.
REST-alapú webes API
Integrálja a nyilvántartásokat, a laboratóriumi rendszereket és a jelentési folyamatokat egy dokumentált REST API-n és a DHIS2 alkalmazásplatformon keresztül.
Offline-központú Android
A terepmunkások offline adatokat rögzítenek a DHIS2 Android Capture alkalmazással, és szinkronizálnak, amint visszatér a kapcsolat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DHIS2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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