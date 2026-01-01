A DHIS2 a világ legnagyobb nyílt forráskódú egészségügyi információs menedzsment rendszere. Több mint 70 országban telepítették, hogy rögzítse, elemezze és jelentse a rutin egészségügyi, immunizációs, járványügyi megfigyelési és logisztikai adatokat. Az Oslói Egyetem és a közszféra partnereinek globális közössége fejlesztette ki. Ez alapozza meg a nemzeti egészségügyi programokat, amelyek körülbelül 2,4 milliárd embert szolgálnak ki.

A DHIS2 saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön joghatósága alatt tartja az érzékeny beteg- és programadatokat. Lehetővé teszi a metaadatok, irányítópultok és integrációk helyi munkafolyamatokhoz való igazítását. Emellett elkerülhetők a saját fejlesztésű HMIS-szolgáltatókhoz kapcsolódó felhasználónkénti díjak.