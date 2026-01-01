Telepítse Iceshrimp egyetlen kattintással.
Decentralizált ActivityPub közösségi hálózat, amely .NET-re épül, és a Misskey-t felváltva gyorsabb, karcsúbb backenddel rendelkezik.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Iceshrimp
Az Iceshrimp.NET az Iceshrimp fediverse szerver teljes újraírása, amely az eredeti Node.js stacket modern .NET backendre és Blazor WebAssembly frontendre cseréli. Az eredmény egy föderált közösségi hálózat, amely ActivityPub-ot futtat. Memória- és CPU-igénye töredéke a Misskey-család szervereinek, és teljes mértékben kompatibilis a szélesebb fediverse-szel.
Az Iceshrimp saját VPS-en történő üzemeltetése közösségét, tartalmát és moderálási szabályzatait az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ez algoritmikus hírcsatornák, reklámok és platformfüggőség nélkül valósul meg. A Mastodon-kompatibilis API emellett lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtartsák kedvenc mobil- és webklienseiket.
A Iceshrimp főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Natívan csatlakozik a Mastodonhoz, Misskeyhez, Pleromához és a fediverse többi részéhez, így a felhasználói követhetik és interakcióba léphetnek több ezer független szerveren keresztül.
Mastodon-kompatibilis API
A népszerű Mastodon kliensek, mint az Elk, a Phanpy, az Ice Cubes és a Tusky közvetlen támogatása lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megtartsák kedvenc alkalmazásaikat.
Karcsú .NET háttérrendszer
A vadonatúj .NET háttérrendszer jelentősen gyorsabb és erőforrás-hatékonyabb, mint a Misskey-család szerverei, így a kisebb VPS csomagok is életképesek a föderált tárhelyszolgáltatáshoz.
Konfigurálható nyilvános előnézet
HTML-alapú nyilvános előnézetben a kijelentkezett látogatók helyi tartalmakat böngészhetnek anélkül, hogy a teljes kliensalkalmazás megjelenne, finomhangolhatóan szabályozva a megjelenített tartalmat.
Engedélyezett lekérési és tiltólisták
Az engedélyezett lekérés, a tiltólista vagy engedélyezőlista föderációs módok, valamint a konfigurálható aláírás-érvényesítés beépített támogatása erős moderációs eszközöket biztosít az adminoknak.
Migráció Iceshrimp-JS-ről
Egy jól támogatott frissítési útvonal azt jelenti, hogy a meglévő Iceshrimp-JS példányok átköltözhetnek az új háttérrendszerre anélkül, hogy elveszítenék a fiókokat, bejegyzéseket vagy követéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Iceshrimp szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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