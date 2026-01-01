Az Iceshrimp.NET az Iceshrimp fediverse szerver teljes újraírása, amely az eredeti Node.js stacket modern .NET backendre és Blazor WebAssembly frontendre cseréli. Az eredmény egy föderált közösségi hálózat, amely ActivityPub-ot futtat. Memória- és CPU-igénye töredéke a Misskey-család szervereinek, és teljes mértékben kompatibilis a szélesebb fediverse-szel.

Az Iceshrimp saját VPS-en történő üzemeltetése közösségét, tartalmát és moderálási szabályzatait az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ez algoritmikus hírcsatornák, reklámok és platformfüggőség nélkül valósul meg. A Mastodon-kompatibilis API emellett lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtartsák kedvenc mobil- és webklienseiket.