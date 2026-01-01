A Beszel egy könnyű szerverfelügyeleti platform. Átfogó rendszeráttekintést biztosít: CPU, memória, lemez, hálózat, hőmérséklet, GPU, S.M.A.R.T. lemezállapot, valamint konténerenkénti Docker és Podman statisztikák. Nem igényli a teljes megfigyelhetőségi stackek, mint a Prometheus és Grafana, erőforrás-többletét. A PocketBase-re épül, Go backenddel. Hub-ügynök architektúrát használ. A hub a webes felületet tárolja és a történelmi adatokat menti, míg könnyű ügynökök futnak minden felügyelt szerveren a metrikák gyűjtéséhez.

A Beszel saját üzemeltetése olyan felügyeleti hubot biztosít, amely független a felügyelt szerverektől. Így az infrastruktúra problémái láthatóak maradnak, még akkor is, ha az egyes rendszerek terhelés alatt vannak. Konfigurálható riasztások értesítik Önt, ha a CPU, memória, lemez, sávszélesség vagy hőmérséklet küszöbértékei túllépésre kerülnek. Az automatikus biztonsági mentések helyi lemezre vagy S3-kompatibilis tárhelyre védik a történelmi teljesítményadatokat.