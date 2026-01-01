Akár 69% kedvezmény a Beszel szolgáltatásra

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Könnyűsúlyú szerverfelügyeleti platform Docker konténerstatisztikákkal, előzményadatokkal és konfigurálható riasztásokkal az infrastruktúrájához.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Beszel-t egyetlen kattintással.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Beszel

A Beszel egy könnyű szerverfelügyeleti platform. Átfogó rendszeráttekintést biztosít: CPU, memória, lemez, hálózat, hőmérséklet, GPU, S.M.A.R.T. lemezállapot, valamint konténerenkénti Docker és Podman statisztikák. Nem igényli a teljes megfigyelhetőségi stackek, mint a Prometheus és Grafana, erőforrás-többletét. A PocketBase-re épül, Go backenddel. Hub-ügynök architektúrát használ. A hub a webes felületet tárolja és a történelmi adatokat menti, míg könnyű ügynökök futnak minden felügyelt szerveren a metrikák gyűjtéséhez.

A Beszel saját üzemeltetése olyan felügyeleti hubot biztosít, amely független a felügyelt szerverektől. Így az infrastruktúra problémái láthatóak maradnak, még akkor is, ha az egyes rendszerek terhelés alatt vannak. Konfigurálható riasztások értesítik Önt, ha a CPU, memória, lemez, sávszélesség vagy hőmérséklet küszöbértékei túllépésre kerülnek. Az automatikus biztonsági mentések helyi lemezre vagy S3-kompatibilis tárhelyre védik a történelmi teljesítményadatokat.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Beszel főbb funkciói

Docker konténer metrikák

Kövesse nyomon a CPU, memória és hálózati használatot konténerenként a gazdarendszer metrikái mellett, egységes képet adva a gazdagépről és annak konténerizált feladatairól.

Központ-ügynök architektúra

Egyetlen központ gyűjti az adatokat korlátlan számú, távoli szervereken futó ügynöktől, így könnyedén felügyelheti teljes flottáját egyetlen irányítópultról.

Konfigurálható riasztás

Állítson be küszöbértékeket bármely megfigyelt metrikához – CPU-terhelés, lemezhasználat, hőmérséklet, sávszélesség – és kapjon értesítéseket, mielőtt a problémák érintenék a felhasználókat.

Előzményadat-megőrzés

A teljesítményelőzmények a hub adatbázisában tárolódnak. Ez lehetővé teszi a hosszú távú trendelemzést és kapacitástervezést, ami meghaladja azt, amit az önálló valós idejű irányítópultok mutatni tudnak.

GPU és S.M.A.R.T. felügyelet

Figyelje az Nvidia, AMD és Intel GPU kihasználtságát, valamint az S.M.A.R.T. lemezállapot-adatokat, hogy észlelje a hardver romlását, mielőtt meghibásodásokat okozna.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Beszel szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

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