Telepítse a Beszel-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú szerverfelügyeleti platform Docker konténerstatisztikákkal, előzményadatokkal és konfigurálható riasztásokkal az infrastruktúrájához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Beszel
A Beszel egy könnyű szerverfelügyeleti platform. Átfogó rendszeráttekintést biztosít: CPU, memória, lemez, hálózat, hőmérséklet, GPU, S.M.A.R.T. lemezállapot, valamint konténerenkénti Docker és Podman statisztikák. Nem igényli a teljes megfigyelhetőségi stackek, mint a Prometheus és Grafana, erőforrás-többletét. A PocketBase-re épül, Go backenddel. Hub-ügynök architektúrát használ. A hub a webes felületet tárolja és a történelmi adatokat menti, míg könnyű ügynökök futnak minden felügyelt szerveren a metrikák gyűjtéséhez.
A Beszel saját üzemeltetése olyan felügyeleti hubot biztosít, amely független a felügyelt szerverektől. Így az infrastruktúra problémái láthatóak maradnak, még akkor is, ha az egyes rendszerek terhelés alatt vannak. Konfigurálható riasztások értesítik Önt, ha a CPU, memória, lemez, sávszélesség vagy hőmérséklet küszöbértékei túllépésre kerülnek. Az automatikus biztonsági mentések helyi lemezre vagy S3-kompatibilis tárhelyre védik a történelmi teljesítményadatokat.
A Beszel főbb funkciói
Docker konténer metrikák
Kövesse nyomon a CPU, memória és hálózati használatot konténerenként a gazdarendszer metrikái mellett, egységes képet adva a gazdagépről és annak konténerizált feladatairól.
Központ-ügynök architektúra
Egyetlen központ gyűjti az adatokat korlátlan számú, távoli szervereken futó ügynöktől, így könnyedén felügyelheti teljes flottáját egyetlen irányítópultról.
Konfigurálható riasztás
Állítson be küszöbértékeket bármely megfigyelt metrikához – CPU-terhelés, lemezhasználat, hőmérséklet, sávszélesség – és kapjon értesítéseket, mielőtt a problémák érintenék a felhasználókat.
Előzményadat-megőrzés
A teljesítményelőzmények a hub adatbázisában tárolódnak. Ez lehetővé teszi a hosszú távú trendelemzést és kapacitástervezést, ami meghaladja azt, amit az önálló valós idejű irányítópultok mutatni tudnak.
GPU és S.M.A.R.T. felügyelet
Figyelje az Nvidia, AMD és Intel GPU kihasználtságát, valamint az S.M.A.R.T. lemezállapot-adatokat, hogy észlelje a hardver romlását, mielőtt meghibásodásokat okozna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Beszel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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