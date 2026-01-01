Telepítse a Dufs-ot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű fájlszerver letisztult webes felhasználói felülettel, WebDAV támogatással és útvonalankénti hozzáférés-vezérléssel.
Válasszon VPS csomagot a Dufs szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dufs
A Dufs egy könnyű, nyílt forráskódú fájlszerver, amely lehetővé teszi a fájlok böngészését, feltöltését, letöltését és kezelését egy letisztult webes felületen keresztül. Támogatja a WebDAV-ot, így a tárhelyét hálózati meghajtóként csatlakoztathatja Windows, macOS vagy Linux rendszereken. Ehhez bármilyen szabványos fájlkezelő klienst használhat, és nincs szükség további szoftverre a csatlakozó eszközön.
A Dufs saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy fájljai az Ön által teljes mértékben ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Nincsenek felhőtárhely-díjak, szolgáltatói fájlméret-korlátozások és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Konfigurálhat olvasási-írási vagy csak olvasási hozzáférési szabályokat könyvtáranként. Jelszóval védheti az útvonalakat, és biztonságosan megoszthatja a fájlokat HTTPS-en keresztül a beépített Traefik integrációval.
A Dufs főbb funkciói
Webes fájlböngésző
Böngészhet, feltölthet, letölthet, átnevezhet és törölhet fájlokat bármely böngészőből, további kliensszoftver telepítése nélkül.
WebDAV protokoll
Csatlakoztassa Dufs szerverét natív hálózati meghajtóként Windows, macOS vagy Linux rendszeren a beépített operációs rendszer WebDAV támogatásával.
Útvonalankénti hozzáférés-vezérlés
Alkalmazzon különálló írási-olvasási vagy csak olvasási szabályokat különböző könyvtárakra és mindegyiket egyedi hitelesítő adatok védik.
Fájlkeresés és előnézet
Keresés a tárolt fájlok között név alapján, és előnézetet kaphat a gyakori formátumokról, mint például képek, szövegek és videók, közvetlenül a böngészőben.
Egyetlen konténer
Egyetlen könnyűsúlyú konténerként futtatható külső adatbázis nélkül — könnyen biztonsági menthető, migrálható és karbantartható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dufs szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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