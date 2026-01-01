A Dufs egy könnyű, nyílt forráskódú fájlszerver, amely lehetővé teszi a fájlok böngészését, feltöltését, letöltését és kezelését egy letisztult webes felületen keresztül. Támogatja a WebDAV-ot, így a tárhelyét hálózati meghajtóként csatlakoztathatja Windows, macOS vagy Linux rendszereken. Ehhez bármilyen szabványos fájlkezelő klienst használhat, és nincs szükség további szoftverre a csatlakozó eszközön.

A Dufs saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy fájljai az Ön által teljes mértékben ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Nincsenek felhőtárhely-díjak, szolgáltatói fájlméret-korlátozások és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Konfigurálhat olvasási-írási vagy csak olvasási hozzáférési szabályokat könyvtáranként. Jelszóval védheti az útvonalakat, és biztonságosan megoszthatja a fájlokat HTTPS-en keresztül a beépített Traefik integrációval.