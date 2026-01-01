Akár 69% kedvezmény a HuggingChat (Chat UI) szolgáltatásra

Telepítse a HuggingChat (Chat UI) alkalmazást egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú SvelteKit chat felület, amely a HuggingChatet működteti és bármilyen OpenAI-kompatibilis modell végponthoz csatlakozik.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a HuggingChat (Chat UI) alkalmazást egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a HuggingChat (Chat UI) szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a HuggingChat (Chat UI)

A HuggingChat (Chat UI) a huggingface.co/chat mögötti open-source kódbázis. Ezt a Hugging Face építette, mint egy kifinomult, márkázható front-endet nagy nyelvi modellekhez. A gyártóhoz kötött chat alkalmazásokkal ellentétben az OpenAI API protokollt használja. Így ugyanaz a telepítés kommunikálhat a Hugging Face Inference Providers routerrel, az OpenRouterrel, egy helyi llama.cpp szerverrel, az Ollamával. Vagy bármely más kompatibilis végponttal, csupán egy URL és kulcs cseréjével.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden beszélgetést, MCP eszközhívást és feltöltött fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Miközben továbbra is hozzáférést biztosít több ezer nyílt és saját fejlesztésű modellhez, az Ön által preferált inference backend segítségével.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A HuggingChat (Chat UI) főbb funkciói

OpenAI-kompatibilis router

Mutasson rá a Hugging Face routerre, OpenRouterre, llama.cpp-re, Ollamára vagy bármely OpenAI-kompatibilis URL-re, és azonnal hozzáférhet teljes modellkatalógusukhoz.

Okos univerzális útválasztás

A beépített LLM router automatikusan kiválasztja a legjobb modellt kérésenként — multimodális, eszközhívó vagy alapértelmezett — anélkül, hogy a bonyolultságot felfedné a végfelhasználók számára.

MCP eszközhívás

Csatlakoztassa a Model Context Protocol szervereket, hogy a csevegések webes keresést, kódot és egyéni eszközöket futtathassanak, az eredmények pedig visszakerüljenek a beszélgetésbe.

Multimodális beszélgetések

Képeket, mellékleteket és hangbevitelt küldhet látás- és Whisper-stílusú modelleknek, amelyek támogatják a többmódusú bemeneteket a kiválasztott szolgáltatóján keresztül.

Tartós csevegési előzmények

A beépített MongoDB felhasználónként tárolja a beszélgetéseket, beállításokat és asszisztenseket, így az előzmények túlélik az újraindításokat és követik a felhasználókat az eszközökön keresztül.

Egyedi márkaépítés

Felülírhatja az alkalmazás nevét, leírását és az erőforrásokat, hogy kiadjon egy teljesen márkázott belső csevegőterméket a csapatának vagy az ügyfeleinek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HuggingChat (Chat UI) szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

További telepíthető alkalmazások

9router

9router

AI API útválasztó proxy tokenoptimalizálással 40+ LLM szolgáltatóhoz

Telepítés
Agent Zero

Agent Zero

Nyílt forráskódú AI ügynök keretrendszer többügynökös együttműködéssel és tartós memóriával

Telepítés
Dify

Dify

Nyílt forráskódú platform LLM alkalmazások építéséhez RAG-gel, ügynökökkel és munkafolyamatokkal.

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.