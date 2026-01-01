Telepítse a HuggingChat (Chat UI) alkalmazást egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú SvelteKit chat felület, amely a HuggingChatet működteti és bármilyen OpenAI-kompatibilis modell végponthoz csatlakozik.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HuggingChat (Chat UI)
A HuggingChat (Chat UI) a huggingface.co/chat mögötti open-source kódbázis. Ezt a Hugging Face építette, mint egy kifinomult, márkázható front-endet nagy nyelvi modellekhez. A gyártóhoz kötött chat alkalmazásokkal ellentétben az OpenAI API protokollt használja. Így ugyanaz a telepítés kommunikálhat a Hugging Face Inference Providers routerrel, az OpenRouterrel, egy helyi llama.cpp szerverrel, az Ollamával. Vagy bármely más kompatibilis végponttal, csupán egy URL és kulcs cseréjével.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden beszélgetést, MCP eszközhívást és feltöltött fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Miközben továbbra is hozzáférést biztosít több ezer nyílt és saját fejlesztésű modellhez, az Ön által preferált inference backend segítségével.
A HuggingChat (Chat UI) főbb funkciói
OpenAI-kompatibilis router
Mutasson rá a Hugging Face routerre, OpenRouterre, llama.cpp-re, Ollamára vagy bármely OpenAI-kompatibilis URL-re, és azonnal hozzáférhet teljes modellkatalógusukhoz.
Okos univerzális útválasztás
A beépített LLM router automatikusan kiválasztja a legjobb modellt kérésenként — multimodális, eszközhívó vagy alapértelmezett — anélkül, hogy a bonyolultságot felfedné a végfelhasználók számára.
MCP eszközhívás
Csatlakoztassa a Model Context Protocol szervereket, hogy a csevegések webes keresést, kódot és egyéni eszközöket futtathassanak, az eredmények pedig visszakerüljenek a beszélgetésbe.
Multimodális beszélgetések
Képeket, mellékleteket és hangbevitelt küldhet látás- és Whisper-stílusú modelleknek, amelyek támogatják a többmódusú bemeneteket a kiválasztott szolgáltatóján keresztül.
Tartós csevegési előzmények
A beépített MongoDB felhasználónként tárolja a beszélgetéseket, beállításokat és asszisztenseket, így az előzmények túlélik az újraindításokat és követik a felhasználókat az eszközökön keresztül.
Egyedi márkaépítés
Felülírhatja az alkalmazás nevét, leírását és az erőforrásokat, hogy kiadjon egy teljesen márkázott belső csevegőterméket a csapatának vagy az ügyfeleinek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HuggingChat (Chat UI) szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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