A HuggingChat (Chat UI) a huggingface.co/chat mögötti open-source kódbázis. Ezt a Hugging Face építette, mint egy kifinomult, márkázható front-endet nagy nyelvi modellekhez. A gyártóhoz kötött chat alkalmazásokkal ellentétben az OpenAI API protokollt használja. Így ugyanaz a telepítés kommunikálhat a Hugging Face Inference Providers routerrel, az OpenRouterrel, egy helyi llama.cpp szerverrel, az Ollamával. Vagy bármely más kompatibilis végponttal, csupán egy URL és kulcs cseréjével.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden beszélgetést, MCP eszközhívást és feltöltött fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Miközben továbbra is hozzáférést biztosít több ezer nyílt és saját fejlesztésű modellhez, az Ön által preferált inference backend segítségével.