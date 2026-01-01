A LocalAI egy ingyenes, nyílt forráskódú alternatíva az OpenAI API-hoz, amely teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut.

Implementálja az OpenAI REST API specifikációját. Így bármely, OpenAI-hoz készült alkalmazás — LangChain, LlamaIndex, AutoGen és több száz másik — átválthat a LocalAI-ra. Ehhez elegendő egyetlen végpont URL-t megváltoztatni, kódmódosítások nélkül.

Támogatja a nyelvi modelleket a llama.cpp-n keresztül, a képgenerálást a Stable Diffusion-ön keresztül és a hangátírást a Whisperen keresztül. Mindezeket egyetlen konténerből szolgáltatja, beépített modellgalériával és chat felhasználói felülettel.

A LocalAI saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy a promptok, válaszok és generált tartalom soha nem hagyják el a szerverét. Nincsenek tokenenkénti költségek, nincsenek sebességkorlátok, és nincs függőség harmadik féltől származó API elérhetőségétől. Így praktikussá teszi az adatvédelmi szempontból érzékeny feladatokhoz és a költségtudatos éles telepítésekhez.