Telepítse a LocalAI-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, OpenAI API-kompatibilis inferencia szerver, amely LLM-eket, képgenerálást és hangátírást futtat saját hardverén.
Válasszon VPS csomagot a LocalAI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LocalAI
A LocalAI egy ingyenes, nyílt forráskódú alternatíva az OpenAI API-hoz, amely teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut.
Implementálja az OpenAI REST API specifikációját. Így bármely, OpenAI-hoz készült alkalmazás — LangChain, LlamaIndex, AutoGen és több száz másik — átválthat a LocalAI-ra. Ehhez elegendő egyetlen végpont URL-t megváltoztatni, kódmódosítások nélkül.
Támogatja a nyelvi modelleket a llama.cpp-n keresztül, a képgenerálást a Stable Diffusion-ön keresztül és a hangátírást a Whisperen keresztül. Mindezeket egyetlen konténerből szolgáltatja, beépített modellgalériával és chat felhasználói felülettel.
A LocalAI saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy a promptok, válaszok és generált tartalom soha nem hagyják el a szerverét. Nincsenek tokenenkénti költségek, nincsenek sebességkorlátok, és nincs függőség harmadik féltől származó API elérhetőségétől. Így praktikussá teszi az adatvédelmi szempontból érzékeny feladatokhoz és a költségtudatos éles telepítésekhez.
A LocalAI főbb funkciói
OpenAI API kompatibilis
Helyettesítsd az OpenAI API hívásokat anélkül, hogy módosítanád az alkalmazáskódot – csak frissítsd az alap URL-t és cseréld le az API kulcsot.
Multimodális inferálás
Futtasson nyelvi modelleket, képgenerálást (Stable Diffusion) és hangátírást (Whisper) egyetlen szerverről, egy egységes API alatt.
Beépített modell galéria
Böngésszen, töltsön le és aktiváljon előre konfigurált modelleket a web UI-n keresztül anélkül, hogy konfigurációs fájlokat írna vagy CLI parancsokat futtatna.
Csak CPU-s működés
Standard VPS hardveren fut GPU követelmények nélkül — a GPU gyorsítás támogatott, ha elérhető, de soha nem kötelező.
Nincs token költség
Korlátlan következtetés kérésenkénti árazás, használati kvóták vagy számlázás nélkül — az egyetlen költsége a VPS, ami futtatja.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LocalAI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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