Deploy qBittorrent in one click installation.
Free, open-source BitTorrent client with a full-featured web interface and RSS-based automated downloading.
Válasszon VPS csomagot a qBittorrent szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a qBittorrent
qBittorrent is a free, open-source BitTorrent client that delivers professional-grade features without advertisements, bundled software, or privacy-compromising telemetry. Originally built as a lightweight alternative to bloated commercial torrent clients, it combines sequential downloading, bandwidth scheduling, IP filtering, and an integrated search engine in a clean interface.
Running qBittorrent on a VPS provides always-on downloading and seeding with datacenter-grade bandwidth, removes the impact on home network performance during large transfers, and integrates seamlessly with media automation tools like Sonarr, Radarr, and Lidarr for hands-free library management.
A qBittorrent főbb funkciói
Browser-Based Web UI
Manage torrents from any device through a full-featured web interface that mirrors the desktop experience without installing extra software.
RSS Automation
Subscribe to RSS feeds and define download rules so new releases matching your criteria are fetched automatically without manual searching.
Sequential Downloading
Download files in order so media can be previewed while the rest of the torrent is still transferring, useful for large video files.
Privacy Controls
Built-in IP filtering, encryption options, and zero telemetry keep your download activity private without relying on third-party add-ons.
Automation Integration
REST API and category-based path routing connect qBittorrent directly to Sonarr, Radarr, and Lidarr for fully automated media pipelines.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a qBittorrent szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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