Az Usertour egy nyílt forráskódú platform a felhasználók bevezetésére és a termékkel való elkötelezettségre. A termékcsapatok közvetlenül a webalkalmazásukba építhetnek be alkalmazáson belüli túrákat, ellenőrzőlistákat, felméréseket és indítókat. Így nincs mérnöki szűk keresztmetszet minden új folyamatnál. Ez egy saját üzemeltetésű alternatíva az Appcues, Userpilot és Userflow rendszerekhez, amely teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói bevezetési adatok felett, és megszünteti a MAU-alapú árazást.

Az Usertour saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a felhasználói viselkedési adatok és a bevezetési analitikák az Ön infrastruktúráján maradnak. Elkerülheti a felhasználók harmadik fél általi nyomon követését, és megfelel az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek. A felhasználói bázis növekedésével soha nem ütközik árplafonba. A többkörnyezetes támogatás lehetővé teszi, hogy biztonságosan tesztelje a folyamatokat a tesztkörnyezetben, mielőtt azokat éles környezetbe helyezné.