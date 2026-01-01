Telepítse az Usertour-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű felhasználói bevezető platform alkalmazáson belüli terméktúrák, ellenőrzőlisták és felmérések készítéséhez, harmadik fél szolgáltatók nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Usertour szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Usertour
Az Usertour egy nyílt forráskódú platform a felhasználók bevezetésére és a termékkel való elkötelezettségre. A termékcsapatok közvetlenül a webalkalmazásukba építhetnek be alkalmazáson belüli túrákat, ellenőrzőlistákat, felméréseket és indítókat. Így nincs mérnöki szűk keresztmetszet minden új folyamatnál. Ez egy saját üzemeltetésű alternatíva az Appcues, Userpilot és Userflow rendszerekhez, amely teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói bevezetési adatok felett, és megszünteti a MAU-alapú árazást.
Az Usertour saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a felhasználói viselkedési adatok és a bevezetési analitikák az Ön infrastruktúráján maradnak. Elkerülheti a felhasználók harmadik fél általi nyomon követését, és megfelel az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek. A felhasználói bázis növekedésével soha nem ütközik árplafonba. A többkörnyezetes támogatás lehetővé teszi, hogy biztonságosan tesztelje a folyamatokat a tesztkörnyezetben, mielőtt azokat éles környezetbe helyezné.
A Usertour főbb funkciói
Alkalmazáson belüli terméktúrák
Készítsen interaktív, lépésről lépésre útmutatókat, amelyek végigvezetik az új felhasználókat az első értékteremtő pillanatukhoz anélkül, hogy kódot írna minden egyes munkafolyamathoz.
Bevezetési ellenőrzőlisták
Készítsen feladat alapú ellenőrzőlistákat, amelyek kiemelik a kulcsfontosságú funkciókat, és nyomon követik az egyes felhasználók előrehaladását a bevezető folyamat során.
Fejlett felhasználói célzás
Szegmentálja a felhasználókat egyedi attribútumok és események alapján, hogy pontosan a megfelelő időben a megfelelő folyamatot mutassa meg a megfelelő felhasználónak.
Folyamat analitika
Kövesse nyomon a megtekintéseket, a befejezéseket és a lemorzsolódási arányokat minden folyamat esetében, hogy pontosan azonosítsa, hol szakadnak meg a felhasználók.
Többkörnyezetes támogatás
Tartson fenn különálló éles és tesztkörnyezeteket, hogy a folyamatok alaposan tesztelhetők legyenek, mielőtt eljutnának a valódi felhasználókhoz.
Alkalmazáson belüli felmérések
Gyűjtsön kontextuális visszajelzést felmérésekkel, amelyeket specifikus felhasználói műveletek, befejezési események vagy időalapú szabályok váltanak ki.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Usertour szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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