Telepítse a ManageIQ-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú hibrid felhő felügyeleti platform virtuális gépekhez, konténerekhez, hálózatokhoz és tárolókhoz.
Válasszon VPS csomagot a ManageIQ szolgáltatáshoz
Erre jó a ManageIQ
A ManageIQ egy nyílt forráskódú felhőkezelő és -orkesztráló platform. Ez a Red Hat CloudForms mögötti upstream projekt. Egyetlen konzol alatt egyesíti a virtuális gépek, konténerek, nyilvános felhők és hálózatok műveleteit. Felfedezi az infrastruktúrát a VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud és más rendszerekben. Ezután szabályzatokat, automatizálást és költségelszámolást rétegez rájuk.
A ManageIQ saját üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az inventúra adatait, az automatizálási munkafolyamatokat és a szabályzatdefiníciókat, csomópontonkénti licencdíjak nélkül. Az all-in-one konténer tartalmazza az alkalmazást, a PostgreSQL adatbázist és a memcached-et, így egyetlen telepítésből értékelheti a teljes platformot.
A ManageIQ főbb funkciói
Hibrid felhő leltár
Fedezze fel és kövesse nyomon a VM-eket, konténereket, hálózatokat és tárolókat a VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure és Google Cloud platformokon egyetlen konzolról.
Szabályzat és megfelelőség
Határozzon meg olyan szabályzatokat, amelyek automatikusan észlelik az eltérést, kikényszerítik a címkézést és orvosolják a nem megfelelő munkaterheléseket minden felügyelt szolgáltató esetében.
Automatizálási motor
Eseményvezérelt Ruby automatizálás, Ansible playbookok és jóváhagyási munkafolyamatok futtatása az erőforrások nagy léptékű kiépítéséhez, megszüntetéséhez és újrakonfigurálásához.
Önkiszolgáló katalógus
Tegye közzé a szolgáltatáskatalógusokat kvótákkal és jóváhagyásokkal, hogy a csapatok virtuális gépeket, konténereket vagy stackeket igényelhessenek anélkül, hogy jegyeket nyitnának.
Visszaterhelés és elszámolás
Ossza vissza az infrastruktúra költségeit a bérlőkre, projektekre vagy részlegekre, CPU, memória, tárhely és hálózati használat alapú díjszabási tervekkel.
REST API és CLI
Minden konzol műveletet egy verzionált REST API-ból vagy a miqcli parancssorból vezérelj, GitOps-stílusú infrastruktúra munkafolyamatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ManageIQ szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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