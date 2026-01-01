Akár 66% kedvezmény a ManageIQ szolgáltatásra

Telepítse a ManageIQ-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú hibrid felhő felügyeleti platform virtuális gépekhez, konténerekhez, hálózatokhoz és tárolókhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a ManageIQ-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a ManageIQ szolgáltatáshoz

KVM 8
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
26 219Ft
66% KEDVEZMÉNY
8 879Ft/hó
KVM 8
26 219Ft
66% KEDVEZMÉNY
8 879Ft/hó
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ManageIQ

A ManageIQ egy nyílt forráskódú felhőkezelő és -orkesztráló platform. Ez a Red Hat CloudForms mögötti upstream projekt. Egyetlen konzol alatt egyesíti a virtuális gépek, konténerek, nyilvános felhők és hálózatok műveleteit. Felfedezi az infrastruktúrát a VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud és más rendszerekben. Ezután szabályzatokat, automatizálást és költségelszámolást rétegez rájuk.

A ManageIQ saját üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az inventúra adatait, az automatizálási munkafolyamatokat és a szabályzatdefiníciókat, csomópontonkénti licencdíjak nélkül. Az all-in-one konténer tartalmazza az alkalmazást, a PostgreSQL adatbázist és a memcached-et, így egyetlen telepítésből értékelheti a teljes platformot.

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Erre jó a {name}

A ManageIQ főbb funkciói

Hibrid felhő leltár

Fedezze fel és kövesse nyomon a VM-eket, konténereket, hálózatokat és tárolókat a VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure és Google Cloud platformokon egyetlen konzolról.

Szabályzat és megfelelőség

Határozzon meg olyan szabályzatokat, amelyek automatikusan észlelik az eltérést, kikényszerítik a címkézést és orvosolják a nem megfelelő munkaterheléseket minden felügyelt szolgáltató esetében.

Automatizálási motor

Eseményvezérelt Ruby automatizálás, Ansible playbookok és jóváhagyási munkafolyamatok futtatása az erőforrások nagy léptékű kiépítéséhez, megszüntetéséhez és újrakonfigurálásához.

Önkiszolgáló katalógus

Tegye közzé a szolgáltatáskatalógusokat kvótákkal és jóváhagyásokkal, hogy a csapatok virtuális gépeket, konténereket vagy stackeket igényelhessenek anélkül, hogy jegyeket nyitnának.

Visszaterhelés és elszámolás

Ossza vissza az infrastruktúra költségeit a bérlőkre, projektekre vagy részlegekre, CPU, memória, tárhely és hálózati használat alapú díjszabási tervekkel.

REST API és CLI

Minden konzol műveletet egy verzionált REST API-ból vagy a miqcli parancssorból vezérelj, GitOps-stílusú infrastruktúra munkafolyamatokhoz.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ManageIQ szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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