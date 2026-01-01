A ManageIQ egy nyílt forráskódú felhőkezelő és -orkesztráló platform. Ez a Red Hat CloudForms mögötti upstream projekt. Egyetlen konzol alatt egyesíti a virtuális gépek, konténerek, nyilvános felhők és hálózatok műveleteit. Felfedezi az infrastruktúrát a VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud és más rendszerekben. Ezután szabályzatokat, automatizálást és költségelszámolást rétegez rájuk.

A ManageIQ saját üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az inventúra adatait, az automatizálási munkafolyamatokat és a szabályzatdefiníciókat, csomópontonkénti licencdíjak nélkül. Az all-in-one konténer tartalmazza az alkalmazást, a PostgreSQL adatbázist és a memcached-et, így egyetlen telepítésből értékelheti a teljes platformot.