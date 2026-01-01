A Snac2 egy minimalista ActivityPub példány, hordozható C nyelven írva, adatbázis-függőségek nélkül — minden adat egyszerű fájlként tárolódik a lemezen. Egyének és kis példányok számára tervezték. Összekapcsolódik a Mastodonnal, a Pleromával, a Pixefeddel és a szélesebb Fediverse-zel. Kényelmesen fut apró VPS példányokon vagy egykártyás számítógépeken.

A Snac2 saját üzemeltetésével személyes identitást szerezhet a Fediverse-en. Így nem kell harmadik féltől származó példányokra támaszkodnia. Ezek ugyanis leállhatnak, defederálhatnak vagy megváltoztathatják a szabályzatukat. Az egyetlen bináris architektúra, az adatbázis hiánya és a Mastodon-kompatibilis API jellemzi a Snac2-t. Ezáltal az egyik legkönnyebb és leginkább karbantartható módja a decentralizált közösségi médiában való részvételnek.