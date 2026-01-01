Telepítse a Snac2-t egyetlen kattintással.
Minimalista egyfelhasználós ActivityPub szerver, hordozható C nyelven írva, a Fediverse-hez való csatlakozáshoz, elhanyagolható erőforrás-felhasználással.
Válasszon VPS csomagot a Snac2 szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Snac2
A Snac2 egy minimalista ActivityPub példány, hordozható C nyelven írva, adatbázis-függőségek nélkül — minden adat egyszerű fájlként tárolódik a lemezen. Egyének és kis példányok számára tervezték. Összekapcsolódik a Mastodonnal, a Pleromával, a Pixefeddel és a szélesebb Fediverse-zel. Kényelmesen fut apró VPS példányokon vagy egykártyás számítógépeken.
A Snac2 saját üzemeltetésével személyes identitást szerezhet a Fediverse-en. Így nem kell harmadik féltől származó példányokra támaszkodnia. Ezek ugyanis leállhatnak, defederálhatnak vagy megváltoztathatják a szabályzatukat. Az egyetlen bináris architektúra, az adatbázis hiánya és a Mastodon-kompatibilis API jellemzi a Snac2-t. Ezáltal az egyik legkönnyebb és leginkább karbantartható módja a decentralizált közösségi médiában való részvételnek.
A Snac2 főbb funkciói
Nincs szükség adatbázisra
Minden bejegyzés, követő és konfiguráció sima fájlokként tárolódik a lemezen — nem kell külön MySQL-t vagy PostgreSQL-t telepíteni, hangolni vagy biztonsági másolatot készíteni.
Mastodon API kompatibilitás
Használja a meglévő Mastodon mobil és asztali klienseket bejegyzések közzétételéhez, idővonalak böngészéséhez és értesítések kezeléséhez anélkül, hogy új eszközöket kellene tanulnia.
ActivityPub föderáció
Kövesse és lépjen kapcsolatba a felhasználókkal Mastodonon, Pleromán, Pixelfeden, Akkomán és bármely más ActivityPub-kompatibilis szerveren a Fediverzumban.
Apró erőforrás-igény
Hordozható C nyelven íródott, egyetlen statikus, barátságos bináris fájlként a Snac2 néhány megabájt RAM-ban fut, és közel nulla CPU-használat mellett tétlenkedik.
Többfelhasználós támogatás
Több fiók üzemeltetése ugyanazon az instancián parancssorból, hasznos családok vagy kis közösségek számára, akik egy VPS-t osztanak meg.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
Nincs nyomon követés, nincs analitika, nincs harmadik féltől származó szkript — az idővonalad a VPS-eden marad, és a követőid listája soha nem hagyja el a lemezedet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Snac2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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