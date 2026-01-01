Telepítse az Easy!Appointments-t egyetlen kattintással.
Ingyenes nyílt forráskódú időpontfoglaló rendszer ügyfél önfoglalással, több szolgáltató naptárával és automatikus e-mail értesítésekkel.
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Erre jó a Easy!Appointments
Az Easy!Appointments egy átfogó, nyílt forráskódú ütemezési platform. Segítségével a szolgáltatásalapú vállalkozások online időpontfoglalást kínálhatnak. Nincs foglalásonkénti díj, és nincs platformfüggőség sem. Az ügyfelek valós idejű elérhetőséget látnak, és maguk foglalják le az időpontokat, csökkentve a telefonos megszakításokat és a személyzet manuális naptárkezelését.
A rendszer több szolgáltatót támogat független naptárakkal, testreszabható foglalási űrlapokkal és automatikus e-mail emlékeztetőkkel. Ezek csökkentik a meg nem jelenések arányát. A Google Naptár szinkronizálás szinkronban tartja az ütemezéseket azokkal az eszközökkel, amelyeket a személyzet már használ. Az egészségügytől és szépségipartól a tanácsadásig és oktatásig terjedő iparágak az Easy!Appointments-re támaszkodnak tiszta felülete és rugalmas konfigurációja miatt. Ez a telepítés az alkalmazást egy MySQL adatbázissal párosítja a megbízható ütemezési adatok megőrzése érdekében.
A Easy!Appointments főbb funkciói
Ügyfél önfoglalás
Az ügyfelek valós idejű elérhetőséget látnak és online foglalnak időpontot anélkül, hogy oda-vissza kommunikálnának a személyzettel.
Több szolgáltató naptárai
Kezeli az egyes szolgáltatók egyéni naptárait és rendelkezésre állási időszakait, megelőzve a csapatok közötti kettős foglalásokat.
Automatikus értesítések
Automatikusan küld megerősítő és emlékeztető e-maileket, ezzel csökkentve a meg nem jelenések arányát, manuális utánkövetés nélkül.
Google Naptár szinkronizálás
Szinkronizálja a foglalásokat a Google Naptárral, így a szolgáltatók látják az időpontokat a többi ütemezésük mellett.
Testreszabható foglalási űrlapok
Szabja testre a mezőket, amelyeket az ügyfelek a foglaláskor kitöltenek, hogy rögzítse az információkat, amelyeket az egyes szolgáltatástípusok igényelnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Easy!Appointments szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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