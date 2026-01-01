Az Easy!Appointments egy átfogó, nyílt forráskódú ütemezési platform. Segítségével a szolgáltatásalapú vállalkozások online időpontfoglalást kínálhatnak. Nincs foglalásonkénti díj, és nincs platformfüggőség sem. Az ügyfelek valós idejű elérhetőséget látnak, és maguk foglalják le az időpontokat, csökkentve a telefonos megszakításokat és a személyzet manuális naptárkezelését.

A rendszer több szolgáltatót támogat független naptárakkal, testreszabható foglalási űrlapokkal és automatikus e-mail emlékeztetőkkel. Ezek csökkentik a meg nem jelenések arányát. A Google Naptár szinkronizálás szinkronban tartja az ütemezéseket azokkal az eszközökkel, amelyeket a személyzet már használ. Az egészségügytől és szépségipartól a tanácsadásig és oktatásig terjedő iparágak az Easy!Appointments-re támaszkodnak tiszta felülete és rugalmas konfigurációja miatt. Ez a telepítés az alkalmazást egy MySQL adatbázissal párosítja a megbízható ütemezési adatok megőrzése érdekében.