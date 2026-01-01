Telepítse a Readeck-et egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett olvasd-el-később és könyvjelzőkezelő, amely örökre elmenti bármely weboldal olvasható tartalmát.
Válasszon VPS csomagot a Readeck szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Readeck
A Readeck egy könnyű, nyílt forráskódú könyvjelzőkezelő és „olvasd el később” alkalmazás. Ez a mentés pillanatában rögzíti bármely URL-ről az olvasható szöveget, képeket és cikkeket. Minden könyvjelzőt egyetlen, megváltoztathatatlan ZIP archívumként ment el. Így a mentett cikkei elérhetőek maradnak akkor is, ha az eredeti oldal megváltozik vagy eltűnik a webről.
A Readeck saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja olvasási listáját, kiemeléseit és címkéit. Nincs harmadik féltől származó nyomon követés, nincsenek fiókonkénti díjak, és nem áll fenn a fizetős szolgáltatás leállásának kockázata. Egyetlen Go bináris, amelyet SQLite támogat, nagyon alacsony erőforrás-felhasználást és zökkenőmentes élményt biztosít még kis VPS csomagokon is.
A Readeck főbb funkciói
Hosszú távú archiválás
Minden könyvjelző változtathatatlan ZIP-archívumként tárolódik, így a mentett cikkek olvashatók maradnak akkor is, ha az eredeti oldal már eltűnt.
EPUB és OPDS Exportálás
Exportáljon bármilyen cikket vagy gyűjteményt EPUB formátumba, és közvetlenül hozzáférhet könyvtárához olyan e-olvasókról, amelyek támogatják az OPDS katalógusokat.
Kiemelések és címkék
Jelölje meg a fontos részeket, és rendszerezze a könyvjelzőket címkékkel, kedvencekkel és archívumokkal, hogy később gyorsan megtalálja őket.
Okos gyűjtemények
Mentse el a keresési lekérdezéseket gyűjteményekként a könyvjelzők automatikus csoportosításához címke, webhely vagy bármely más, Ön által meghatározott szűrő alapján.
Teljes szöveges keresés
Keressen a cikkcímek, tartalmak és címkék között, hogy azonnal megtalálja bármelyik részt a mentett könyvtárából.
Böngészőbővítmények
Oldalak mentése egy kattintással a hivatalos Firefox és Chrome bővítményekkel, másolás-beillesztés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Readeck szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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