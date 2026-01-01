A Readeck egy könnyű, nyílt forráskódú könyvjelzőkezelő és „olvasd el később” alkalmazás. Ez a mentés pillanatában rögzíti bármely URL-ről az olvasható szöveget, képeket és cikkeket. Minden könyvjelzőt egyetlen, megváltoztathatatlan ZIP archívumként ment el. Így a mentett cikkei elérhetőek maradnak akkor is, ha az eredeti oldal megváltozik vagy eltűnik a webről.

A Readeck saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja olvasási listáját, kiemeléseit és címkéit. Nincs harmadik féltől származó nyomon követés, nincsenek fiókonkénti díjak, és nem áll fenn a fizetős szolgáltatás leállásának kockázata. Egyetlen Go bináris, amelyet SQLite támogat, nagyon alacsony erőforrás-felhasználást és zökkenőmentes élményt biztosít még kis VPS csomagokon is.