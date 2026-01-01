A Forgejo egy közösség által vezérelt, saját üzemeltetésű Git szolgáltatás. A Gitea elágazásaként jött létre, az átláthatóságot és a felhasználói felhatalmazást helyezve előtérbe. Mindent biztosít, amire a csapatoknak szükségük van szoftverprojektek tárolásához, együttműködéséhez és kezeléséhez. Ez magában foglalja az adattárkezelést, a kódellenőrzést, a hibakövetést, a wikiket és a beépített CI/CD Actions-t. Mindezt egy könnyű, erőforrás-hatékony csomagban teszi, amely kényelmesen fut egy kis VPS-en.

A Git infrastruktúra saját üzemeltetése a Forgejo-val a forráskód teljes tulajdonjogát jelenti. Nincs függőség harmadik féltől származó platformoktól, és teljes mértékben megfelel az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek. Vállalati szintű együttműködési funkciókat kap. Nincs felhasználónkénti díjszabás. Elkerülhető az a kockázat is, hogy külső szolgáltatók szabályzatváltozásai miatt kizárják a csapatot a saját adattáraikból.