Forgejo telepítése egyetlen kattintással.
Könnyű, saját üzemeltetésű Git szolgáltatás teljes webes felülettel, pull kérésekkel, hibakövetéssel és CI/CD folyamatokkal.
Válasszon VPS csomagot a Forgejo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Forgejo
A Forgejo egy közösség által vezérelt, saját üzemeltetésű Git szolgáltatás. A Gitea elágazásaként jött létre, az átláthatóságot és a felhasználói felhatalmazást helyezve előtérbe. Mindent biztosít, amire a csapatoknak szükségük van szoftverprojektek tárolásához, együttműködéséhez és kezeléséhez. Ez magában foglalja az adattárkezelést, a kódellenőrzést, a hibakövetést, a wikiket és a beépített CI/CD Actions-t. Mindezt egy könnyű, erőforrás-hatékony csomagban teszi, amely kényelmesen fut egy kis VPS-en.
A Git infrastruktúra saját üzemeltetése a Forgejo-val a forráskód teljes tulajdonjogát jelenti. Nincs függőség harmadik féltől származó platformoktól, és teljes mértékben megfelel az adatok helyi tárolására vonatkozó követelményeknek. Vállalati szintű együttműködési funkciókat kap. Nincs felhasználónkénti díjszabás. Elkerülhető az a kockázat is, hogy külső szolgáltatók szabályzatváltozásai miatt kizárják a csapatot a saját adattáraikból.
A Forgejo főbb funkciói
Teljes Git tárhely
Adattárakat tárhelyezhet SSH és HTTPS hozzáféréssel, ágvédelemmel és egy web alapú diff nézegetővel kódellenőrzéshez.
Lekérési kérelmek és véleményezések
Strukturált kódellenőrzési munkafolyamat beágyazott megjegyzésekkel, jóváhagyási feltételekkel és egyesítési stratégiákkal a minőségellenőrzéshez.
Hibakövetés
Beépített hibakövető címkékkel, mérföldkövekkel és projekttáblákkal a munka kezeléséhez a hozzá tartozó kód mellett.
Beépített CI/CD műveletek
A GitHub Actions-kompatibilis automatizálás lehetővé teszi a tesztek és telepítések futtatását közvetlenül a Forgejóban, külső CI szolgáltatások nélkül.
Csomagregiszter
Tárolja a Docker képeket, NPM csomagokat és egyéb műtermékeket ugyanazon a platformon, mint a forráskódját, az egységes ellátási lánc érdekében.
Föderáció támogatás
Az ActivityPub-alapú föderáció lehetővé teszi a példányok közötti együttműködést, csökkentve a függőséget bármely egyetlen központosított tárhelyszolgáltatótól.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Forgejo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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