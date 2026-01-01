A Label Studio a legnépszerűbb nyílt forráskódú adatcímkéző platform. Több mint 27 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Támogatja a címkézést minden főbb adattípuson: szöveg, képek, hang, videó, HTML, idősorok és többmódusú kombinációk. Csapatok használják kiváló minőségű képzési adatkészletek építésére, testreszabható címkézési sablonokkal, ML-alapú címkézéssel és annotátorok közötti egyetértési mutatókkal.

A Label Studio saját VPS-en való üzemeltetése az érzékeny képzési adatokat (orvosi képek, pénzügyi dokumentumok, saját üzleti tartalmak) teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ez felhasználónkénti vagy annotációnkénti díjak nélkül történik. Ez a telepítés párosítja a Label Studiót a PostgreSQL 16-tal megbízható projekt- és annotációtárolás céljából.