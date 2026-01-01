Telepítse a Label Studio-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adatcímkéző platform szöveg, képek, hang, videó és idősoros adatok annotálására gépi tanulási modellek számára.
Válasszon VPS csomagot a Label Studio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Label Studio
A Label Studio a legnépszerűbb nyílt forráskódú adatcímkéző platform. Több mint 27 000 GitHub csillaggal rendelkezik. Támogatja a címkézést minden főbb adattípuson: szöveg, képek, hang, videó, HTML, idősorok és többmódusú kombinációk. Csapatok használják kiváló minőségű képzési adatkészletek építésére, testreszabható címkézési sablonokkal, ML-alapú címkézéssel és annotátorok közötti egyetértési mutatókkal.
A Label Studio saját VPS-en való üzemeltetése az érzékeny képzési adatokat (orvosi képek, pénzügyi dokumentumok, saját üzleti tartalmak) teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ez felhasználónkénti vagy annotációnkénti díjak nélkül történik. Ez a telepítés párosítja a Label Studiót a PostgreSQL 16-tal megbízható projekt- és annotációtárolás céljából.
A Label Studio főbb funkciói
Többféle annotáció
Címkézze a szöveget, a képeket, a hangot, a videót és az idősoros adatokat több mint 50 testreszabható sablon típussal egyetlen platformról.
ML-támogatott címkézés
Csatlakoztasson egy ML háttérrendszert az adatok automatikus előcímkézéséhez, lehetővé téve a címkézőknek, hogy felülvizsgálják és javítsák az előrejelzéseket ahelyett, hogy a nulláról címkéznének.
Aktív tanulási munkafolyamatok
Priorizálja a legbizonytalanabb vagy leginformatívabb mintákat a címkézéshez, hogy maximalizálja a modellfejlesztést az elköltött annotációs óránként.
Csapatmunka
Feladatok kiosztása több annotátor között, és az annotátorok közötti egyetértés nyomon követése a konzisztens címkeminőség biztosítása érdekében.
ML formátum exportálása
Exportálja a kész annotációkat közvetlenül COCO, VOC, YOLO és más népszerű formátumokba az azonnali modellképzéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Label Studio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.