Akár 69% kedvezmény a Mayan EDMS szolgáltatásra

Telepítse a Mayan EDMS-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú vállalati dokumentumkezelés OCR-rel, teljes szöveges kereséssel, munkafolyamatokkal, szerepkör alapú engedélyekkel és verziókövetéssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mayan EDMS-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Mayan EDMS szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mayan EDMS

A Mayan EDMS egy ingyenes, nyílt forráskódú, vállalati szintű dokumentumkezelő rendszer. Rögzíti, tárolja, rendszerezi és visszakeresi szervezete dokumentumait egy letisztult webes felületen keresztül. A Django alapokon épült Mayan EDMS-t világszerte használják egészségügyi, jogi, kormányzati és pénzügyi szervezetekben. A rendszer OCR-t, teljes szöveges keresést, automatizált munkafolyamatokat, részletes szerepalapú hozzáférés-vezérlést, verziótörténetet és metaadat-vezérelt tárolókat kínál. Ezek a funkciók jellemzően a kereskedelmi DMS termékekben találhatók meg, amelyek ülésenként több ezer dollárba kerülnek.

A Mayan EDMS saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, auditnaplót és munkafolyamatot az infrastruktúráján belül tartja. Így nem haladnak át harmadik féltől származó SaaS-en. A rendszer titkosítva tárolja a dokumentumokat nyugalmi állapotban. A gazdag jogosultsági rendszer lehetővé teszi a láthatóság elkülönítését a részlegek, ügyfelek vagy megfelelőségi körök között.

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A Mayan EDMS főbb funkciói

OCR és teljes szöveges keresés

A beépített OCR szöveget von ki a beolvasott PDF-ekből és képekből, minden szót indexelve az azonnali teljes szöveges kereséshez a teljes dokumentumtárban.

Automatizált munkafolyamatok

Határozzon meg többlépcsős jóváhagyási munkafolyamatokat feltételes útválasztással, párhuzamos felülvizsgálattal és kiváltott műveletekkel a dokumentumállapot-átmeneteknél.

Szerepkör alapú engedélyek

A részletes hozzáférés-vezérlés dokumentum, mappa és metaadat-típus szintjén lehetővé teszi, hogy elkülönítse a láthatóságot osztályonként, ügyfelenként vagy megfelelőségi hatókörönként.

Fiókok és metaadatok

Rendszerezze a dokumentumokat hierarchikus mappákba egyedi metaadatmezőkkel, intelligens iktatási szabályokkal és címkealapú szűréssel a gyors visszakeresés érdekében.

Verzióelőzmények és auditnapló

Minden feltöltést, szerkesztést, hozzászólást és megtekintést verziókövetnek és auditálnak, teljes nyomon követhetőséget biztosítva a megfelelőségi és szabályozási előírásokhoz.

REST API és integrációk

Az átfogó REST API és webhook rendszer egyszerűvé teszi a Mayan integrálását a meglévő CRM-ekkel, ERP-kkel és elektronikus aláírás platformokkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mayan EDMS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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