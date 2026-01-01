Telepítse a Mayan EDMS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú vállalati dokumentumkezelés OCR-rel, teljes szöveges kereséssel, munkafolyamatokkal, szerepkör alapú engedélyekkel és verziókövetéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mayan EDMS
A Mayan EDMS egy ingyenes, nyílt forráskódú, vállalati szintű dokumentumkezelő rendszer. Rögzíti, tárolja, rendszerezi és visszakeresi szervezete dokumentumait egy letisztult webes felületen keresztül. A Django alapokon épült Mayan EDMS-t világszerte használják egészségügyi, jogi, kormányzati és pénzügyi szervezetekben. A rendszer OCR-t, teljes szöveges keresést, automatizált munkafolyamatokat, részletes szerepalapú hozzáférés-vezérlést, verziótörténetet és metaadat-vezérelt tárolókat kínál. Ezek a funkciók jellemzően a kereskedelmi DMS termékekben találhatók meg, amelyek ülésenként több ezer dollárba kerülnek.
A Mayan EDMS saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, auditnaplót és munkafolyamatot az infrastruktúráján belül tartja. Így nem haladnak át harmadik féltől származó SaaS-en. A rendszer titkosítva tárolja a dokumentumokat nyugalmi állapotban. A gazdag jogosultsági rendszer lehetővé teszi a láthatóság elkülönítését a részlegek, ügyfelek vagy megfelelőségi körök között.
A Mayan EDMS főbb funkciói
OCR és teljes szöveges keresés
A beépített OCR szöveget von ki a beolvasott PDF-ekből és képekből, minden szót indexelve az azonnali teljes szöveges kereséshez a teljes dokumentumtárban.
Automatizált munkafolyamatok
Határozzon meg többlépcsős jóváhagyási munkafolyamatokat feltételes útválasztással, párhuzamos felülvizsgálattal és kiváltott műveletekkel a dokumentumállapot-átmeneteknél.
Szerepkör alapú engedélyek
A részletes hozzáférés-vezérlés dokumentum, mappa és metaadat-típus szintjén lehetővé teszi, hogy elkülönítse a láthatóságot osztályonként, ügyfelenként vagy megfelelőségi hatókörönként.
Fiókok és metaadatok
Rendszerezze a dokumentumokat hierarchikus mappákba egyedi metaadatmezőkkel, intelligens iktatási szabályokkal és címkealapú szűréssel a gyors visszakeresés érdekében.
Verzióelőzmények és auditnapló
Minden feltöltést, szerkesztést, hozzászólást és megtekintést verziókövetnek és auditálnak, teljes nyomon követhetőséget biztosítva a megfelelőségi és szabályozási előírásokhoz.
REST API és integrációk
Az átfogó REST API és webhook rendszer egyszerűvé teszi a Mayan integrálását a meglévő CRM-ekkel, ERP-kkel és elektronikus aláírás platformokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mayan EDMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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