A Mayan EDMS egy ingyenes, nyílt forráskódú, vállalati szintű dokumentumkezelő rendszer. Rögzíti, tárolja, rendszerezi és visszakeresi szervezete dokumentumait egy letisztult webes felületen keresztül. A Django alapokon épült Mayan EDMS-t világszerte használják egészségügyi, jogi, kormányzati és pénzügyi szervezetekben. A rendszer OCR-t, teljes szöveges keresést, automatizált munkafolyamatokat, részletes szerepalapú hozzáférés-vezérlést, verziótörténetet és metaadat-vezérelt tárolókat kínál. Ezek a funkciók jellemzően a kereskedelmi DMS termékekben találhatók meg, amelyek ülésenként több ezer dollárba kerülnek.

A Mayan EDMS saját VPS-en történő üzemeltetése minden dokumentumot, auditnaplót és munkafolyamatot az infrastruktúráján belül tartja. Így nem haladnak át harmadik féltől származó SaaS-en. A rendszer titkosítva tárolja a dokumentumokat nyugalmi állapotban. A gazdag jogosultsági rendszer lehetővé teszi a láthatóság elkülönítését a részlegek, ügyfelek vagy megfelelőségi körök között.