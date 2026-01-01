A Percona Monitoring and Management (PMM) egy ingyenes, nyílt forráskódú platform, amelyet kifejezetten adatbázis-megfigyelésre terveztek. Metrikákat, lekérdezés-elemzéseket és teljesítményadatokat gyűjt a MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB és ProxySQL rendszerekből. Az adatokat előre elkészített Grafana irányítópultokon mutatja be, mélyreható lekérdezésenkénti részletezéssel. A PMM tartalmaz egy beépített Query Analytics (QAN) motort. Ez azonosítja a lassú lekérdezéseket, magyarázatot ad a végrehajtási tervekre, és nyomon követi a lekérdezési ujjlenyomatokat az idő múlásával. Ezáltal a DBA-k számára biztosítja a szükséges átláthatóságot a teljesítmény hangolásához, harmadik féltől származó eszközök nélkül.

A PMM saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny adatbázis-hitelesítő adatokat és lekérdezési adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek gazdánkénti díjak, felhő-kimenő forgalmi költségek és nincs gyártói függőség. Csak teljes ellenőrzés a megőrzési időszakok, riasztási küszöbök és az irányítópult testreszabása felett.