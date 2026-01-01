Telepítse a Percona PMM-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adatbázis-felügyeleti és -kezelési platform, amely támogatja a MySQL-t, a PostgreSQL-t, a MongoDB-t és sok mást.
Válasszon VPS csomagot a Percona PMM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Percona PMM
A Percona Monitoring and Management (PMM) egy ingyenes, nyílt forráskódú platform, amelyet kifejezetten adatbázis-megfigyelésre terveztek. Metrikákat, lekérdezés-elemzéseket és teljesítményadatokat gyűjt a MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB és ProxySQL rendszerekből. Az adatokat előre elkészített Grafana irányítópultokon mutatja be, mélyreható lekérdezésenkénti részletezéssel. A PMM tartalmaz egy beépített Query Analytics (QAN) motort. Ez azonosítja a lassú lekérdezéseket, magyarázatot ad a végrehajtási tervekre, és nyomon követi a lekérdezési ujjlenyomatokat az idő múlásával. Ezáltal a DBA-k számára biztosítja a szükséges átláthatóságot a teljesítmény hangolásához, harmadik féltől származó eszközök nélkül.
A PMM saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny adatbázis-hitelesítő adatokat és lekérdezési adatokat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek gazdánkénti díjak, felhő-kimenő forgalmi költségek és nincs gyártói függőség. Csak teljes ellenőrzés a megőrzési időszakok, riasztási küszöbök és az irányítópult testreszabása felett.
A Percona PMM főbb funkciói
Többadatbázisos támogatás
Figyelje a MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB és ProxySQL rendszereket egyetlen felületről, anélkül, hogy külön monitoring stackeket telepítene adatbázistípusonként.
Lekérdezési elemzés
Azonosítsa és elemezze a leglassabb és erőforrás-igényesebb lekérdezéseket végrehajtási tervek részletes elemzésével és előzménybeli ujjlenyomat-követéssel.
Előre elkészített irányítópultok
Több tucat Grafana irányítópult alapból elérhető, amelyek lefedik az InnoDB belső működését, a replikációs késést, a MongoDB oplogot és a PostgreSQL vákuumtevékenységét.
Integrált riasztás
Határozzon meg küszöbérték alapú riasztásokat replikációs késleltetésre, lemezhasználatra, lassú lekérdezésekre és kapcsolattelítettségre a beépített Percona Alerting segítségével.
Biztonsági fenyegetési tanácsadók
Automatizált adatbázis biztonsági ellenőrzések jelzik a konfigurációs kockázatokat, mint például a hiányzó hitelesítést, a gyenge jelszavakat és a kitett admin felületeket.
Adatmegőrzési szabályozás
A metrikák megőrzési időszakait és felbontását egymástól függetlenül konfigurálja, hogy a tárhelyhasználat és a kapacitástervezéshez szükséges részletesség között egyensúlyt teremtsen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Percona PMM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.