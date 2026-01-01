Telepítse a Readysetet egyetlen kattintással.
Vezeték-kompatibilis gyorsítótár-réteg, amely a Postgres és MySQL előtt helyezkedik el a lekérdezések felgyorsítására és az olvasási forgalom skálázására.
Válasszon VPS csomagot a Readyset szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Readyset
A Readyset egy részleges állapotú streaming SQL gyorsítótár, amely az alkalmazásod és egy meglévő Postgres vagy MySQL adatbázis között helyezkedik el.
A natív vezetékes protokollt használja, így az alkalmazások a jelenlegi illesztőprogramjukkal és kapcsolati karakterláncukkal csatlakoznak. Nincs kódmódosítás, nincs ORM újraírás, és nincs külön gyorsítótár-érvénytelenítési logika, amit fenn kellene tartani.
A háttérben a Readyset inkrementális nézetkarbantartást használ. Ez naprakészen tartja a gyorsítótárazott lekérdezési eredményeket, ahogy az alapul szolgáló táblák változnak. Ezáltal kiküszöböli a hagyományos kulcs-érték gyorsítótárak, mint például a Redis vagy a Memcached elavulási és gyorsítótár-túlterhelési problémáit.
A VPS-en történő saját üzemeltetés az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja a lekérdezési forgalmat és az adatokat. Ez megszünteti a felügyelt gyorsítótárazási szolgáltatások lekérdezésenkénti díjait.
A Readyset főbb funkciói
Protokoll-kompatibilis proxy
Beépül az alkalmazások és a Postgres vagy MySQL közé illesztőprogram-változtatások, ORM átírások vagy új klienskönyvtárak megtanulása nélkül.
Inkrementális nézetkarbantartás
A gyorsítótárazott lekérdezési eredmények a forrás táblák változásával frissülnek a helyükön, így az olvasások frissek maradnak manuális gyorsítótár-érvénytelenítés vagy TTL találgatás nélkül.
Explicit lekérdezés gyorsítótárazás
Ön választja ki, hogy mely SELECT utasításokat gyorsítótárazza egy CREATE CACHE utasítással, pontos ellenőrzést biztosítva a memóriahasználat és a felgyorsított elemek felett.
Beépített Grafana dashboard
A mellékelt Grafana példány és a Prometheus exportáló megjeleníti a gyorsítótárazott lekérdezésszámokat, találati arányokat és replikációs késést attól a pillanattól kezdve, hogy a rendszer elindul.
Olvasási teljesítmény kifelé skálázása
A nagy olvasási terhelések a Readyset memóriáját terhelik ahelyett, hogy a fő adatbázist túlterhelnék, felszabadítva a forrásrendszert az írási műveletek és az analitika kiszolgálására.
Postgres és MySQL paritás
Egyetlen bináris támogatja mindkét motort, így ugyanaz a gyorsítótárazási munkafolyamat érvényes, függetlenül attól, hogy az alkalmazásod PostgreSQL-lel vagy MySQL-lel kommunikál.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Readyset szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.