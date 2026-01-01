A Readyset egy részleges állapotú streaming SQL gyorsítótár, amely az alkalmazásod és egy meglévő Postgres vagy MySQL adatbázis között helyezkedik el.

A natív vezetékes protokollt használja, így az alkalmazások a jelenlegi illesztőprogramjukkal és kapcsolati karakterláncukkal csatlakoznak. Nincs kódmódosítás, nincs ORM újraírás, és nincs külön gyorsítótár-érvénytelenítési logika, amit fenn kellene tartani.

A háttérben a Readyset inkrementális nézetkarbantartást használ. Ez naprakészen tartja a gyorsítótárazott lekérdezési eredményeket, ahogy az alapul szolgáló táblák változnak. Ezáltal kiküszöböli a hagyományos kulcs-érték gyorsítótárak, mint például a Redis vagy a Memcached elavulási és gyorsítótár-túlterhelési problémáit.

A VPS-en történő saját üzemeltetés az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja a lekérdezési forgalmat és az adatokat. Ez megszünteti a felügyelt gyorsítótárazási szolgáltatások lekérdezésenkénti díjait.