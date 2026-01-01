A Smocker egy nyílt forráskódú HTTP mock szerver és proxy. Olyan mérnököknek készült, akiknek valósághű, determinisztikus API válaszokra van szükségük a fejlesztés és tesztelés során. A fejlesztők deklaratívan definiálják a mock végpontokat YAML vagy JSON formátumban. Forgatókönyveket ismételnek le, és minden bejövő kérést ellenőriznek egy élő adminisztrációs felhasználói felületen. Ehhez nem kell összekötő kódot írniuk.

A Smocker saját VPS-en történő üzemeltetése megosztott mock környezetet biztosít a csapatoknak. Ez ideális integrációs tesztekhez, szerződésellenőrzéshez és demókhoz. Teljes ellenőrzést nyújt a hálózati hozzáférés, a rögzített forgalom és az üzemidő-garanciák felett. Ezt a nyilvános mock szolgáltatások nem tudják felülmúlni.