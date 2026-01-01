Telepítse a Smocker-t egyetlen kattintással.
Egyszerű és hatékony HTTP mock szerver és proxy beépített admin UI-val az API-k teszteléséhez és hibakereséséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Smocker
A Smocker egy nyílt forráskódú HTTP mock szerver és proxy. Olyan mérnököknek készült, akiknek valósághű, determinisztikus API válaszokra van szükségük a fejlesztés és tesztelés során. A fejlesztők deklaratívan definiálják a mock végpontokat YAML vagy JSON formátumban. Forgatókönyveket ismételnek le, és minden bejövő kérést ellenőriznek egy élő adminisztrációs felhasználói felületen. Ehhez nem kell összekötő kódot írniuk.
A Smocker saját VPS-en történő üzemeltetése megosztott mock környezetet biztosít a csapatoknak. Ez ideális integrációs tesztekhez, szerződésellenőrzéshez és demókhoz. Teljes ellenőrzést nyújt a hálózati hozzáférés, a rögzített forgalom és az üzemidő-garanciák felett. Ezt a nyilvános mock szolgáltatások nem tudják felülmúlni.
A Smocker főbb funkciói
Deklaratív mockok
HTTP válaszok definiálása YAML vagy JSON formátumban kérésillesztőkkel, dinamikus sablonokkal és rendezett forgatókönyvekkel a kiszámítható tesztfuttatásokhoz.
Élő admin UI
Vizsgálja meg az összes bejövő kérést, tekintse meg az egyező szimulációkat és állítsa vissza az állapotot egy böngészőalapú irányítópultról, amelyet a gyors visszajelzési hurkokhoz terveztek.
Proxy és rögzítés
Továbbítsa a nem illeszkedő kéréseket egy valódi upstreamnek, és rögzítse a válaszokat újrafelhasználható mock-okként offline teszteléshez.
Munkamenetek és előzmények
Csoportosítsa a hívásokat elnevezett munkamenetekbe a tesztfuttatások elkülönítéséhez, a forgalom visszajátszásához és a viselkedés összehasonlításához a kiadások között.
REST API vezérlés
Kezelje a mockokat, a munkameneteket és az előzményeket programozottan CI pipeline-okból egy teljes REST API használatával.
Könnyűsúlyú konténer
Egyetlen Go bináris, egy kis Docker image-be csomagolva, ezredmásodpercek alatt indul és kényelmesen fut bármely VPS csomagon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Smocker szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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