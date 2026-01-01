Telepítse a Ryotot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű nyomkövető médiafogyasztáshoz, fitnesztevékenységekhez, könyvekhez és napi szokásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Ryot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ryot
A Ryot (Roll Your Own Tracker) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű platform a fogyasztott média, elvégzett edzések, elolvasott könyvek és kialakított szokások nyomon követésére. Metaadatokat húz le olyan forrásokból, mint a TMDB, Audible és OpenLibrary, így a nyomon követésre fordít időt, nem a gépelésre.
A Ryot saját VPS-en való üzemeltetése privátan tartja az összes személyes adatát. Nincs harmadik féltől származó analitika, nincsenek hirdetések, és nincs kockázata a szolgáltatás leállásának. Ön birtokol minden adatot az első naptól kezdve.
A Ryot főbb funkciói
Média nyomon követés
Naplózz filmeket, tévéműsorokat, animét, mangát, podcastokat és videojátékokat automatikus metaadatokkal a TMDB-ből, az IGDB-ből és még sok más forrásból.
Fitnesz naplózás
Rögzítse az edzéseket és gyakorlatokat szettekkel, ismétlésekkel és súlyokkal, hogy idővel nyomon követhesse fejlődését.
Könyv- és hangoskönyvkövetés
Kövesse nyomon az olvasási és hallgatási előrehaladást az OpenLibrary és Audible metaadataival.
Importálás és exportálás
Adatok áttelepítése Goodreads, Trakt, MyAnimeList és más népszerű nyomkövetőkről beépített importálókkal.
API hozzáférés
Teljes GraphQL API admin hozzáférési tokenekkel egyedi integrációk és automatizálások építéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ryot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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