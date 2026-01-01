A Ryot (Roll Your Own Tracker) egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű platform a fogyasztott média, elvégzett edzések, elolvasott könyvek és kialakított szokások nyomon követésére. Metaadatokat húz le olyan forrásokból, mint a TMDB, Audible és OpenLibrary, így a nyomon követésre fordít időt, nem a gépelésre.

A Ryot saját VPS-en való üzemeltetése privátan tartja az összes személyes adatát. Nincs harmadik féltől származó analitika, nincsenek hirdetések, és nincs kockázata a szolgáltatás leállásának. Ön birtokol minden adatot az első naptól kezdve.