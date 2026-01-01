A Maybe egy teljesen nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő platform, amelyet eredetileg kockázati tőkével támogatott startupként építettek, és később AGPLv3 licenc alatt adtak ki. Egyesíti a bankszámlákat, befektetési portfóliókat, ingatlanokat és kötelezettségeket egyetlen irányítópulton, vagyonkövetéssel, tranzakciók kategorizálásával és költségvetés-tervezéssel. Az opcionális OpenAI integráció AI-alapú pénzügyi betekintést nyújt, anélkül, hogy kötelezővé tenné azokat.

A Maybe saját VPS-en történő telepítése azt jelenti, hogy érzékeny pénzügyi adatai soha nem haladnak át harmadik fél szerverein. Elkerüli az ismétlődő SaaS díjakat. Emellett megőrzi a teljes exportálási és testreszabási lehetőségeket, amelyeket a kereskedelmi platformok korlátoznak.