Telepítse a Maybe-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő alkalmazás, amely teljes mértékben az Ön szerverén tárolja pénzügyi adatait.
Válasszon VPS csomagot a Maybe szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Maybe
A Maybe egy teljesen nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő platform, amelyet eredetileg kockázati tőkével támogatott startupként építettek, és később AGPLv3 licenc alatt adtak ki. Egyesíti a bankszámlákat, befektetési portfóliókat, ingatlanokat és kötelezettségeket egyetlen irányítópulton, vagyonkövetéssel, tranzakciók kategorizálásával és költségvetés-tervezéssel. Az opcionális OpenAI integráció AI-alapú pénzügyi betekintést nyújt, anélkül, hogy kötelezővé tenné azokat.
A Maybe saját VPS-en történő telepítése azt jelenti, hogy érzékeny pénzügyi adatai soha nem haladnak át harmadik fél szerverein. Elkerüli az ismétlődő SaaS díjakat. Emellett megőrzi a teljes exportálási és testreszabási lehetőségeket, amelyeket a kereskedelmi platformok korlátoznak.
A Maybe főbb funkciói
Vagyonkövetés
Összesítse az összes számlát és eszközt egy irányítópulton, előzményadatokkal és többpénznemű támogatással.
Befektetési Portfólió
Figyelje a részvényeket, kriptovalutákat és egyéb befektetéseket automatikus szinkronizálással a főbb brókercégektől és valós idejű frissítésekkel.
Tranzakciók kategorizálása
Intelligens szabályok és opcionális AI-alapú automatizálás kategorizálja a kiadásokat, így a költségvetések pontosak maradnak kézi beavatkozás nélkül.
Teljes adatvédelem
Pénzügyi adatok csak az Ön VPS-én találhatók – nincs harmadik fél hozzáférése, nincs hirdetési elemzés, nincs SaaS előfizetési díj.
AI Pénzügyi elemzések
Használja saját OpenAI API kulcsát, hogy feloldja a beszélgetés alapú pénzügyi tanácsadást és az automatizált kategorizálási javaslatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Maybe szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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