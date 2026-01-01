Telepítse a DSpace-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú intézményi adattár tudományos kutatások, szakdolgozatok és digitális gyűjtemények megőrzésére és megosztására.
Válasszon VPS csomagot a DSpace szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DSpace
A DSpace a világ legszélesebb körben használt nyílt forráskódú repozitórium platformja. Több mint 2000 intézményi repozitóriumot működtet egyetemeken, könyvtárakban, múzeumokban és kutatószervezetekben. Rögzíti, rendszerezi és megőrzi a digitális anyagokat, bármilyen formátumúak is legyenek – cikkek, szakdolgozatok, adathalmazok, képek és hanganyagok. Mindezt gazdag Dublin Core metaadatokkal és állandó Handle azonosítókkal teszi az örökös hivatkozás érdekében.
A DSpace saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja a tudományos tartalom, a megőrzési szabályzatok és a hozzáférési szabályok teljes körű házon belüli tulajdonjogát. A mellékelt REST API, Angular felület, Solr felfedezőréteg és OAI-PMH végpont teljes repozitórium-stack-et biztosít az intézményeknek. Így elkerülhetők az ismétlődő SaaS díjak és a gyártói függőség.
A DSpace főbb funkciói
Elemverziókezelés
A cikkek, adathalmazok és szakdolgozatok több verziójának nyomon követése, így a kutatók frissíthetik a beküldött anyagokat anélkül, hogy elveszítenék az idézési előzményeket.
OAI-PMH betakarítás
A beépített OAI-PMH végpont metaadatokat tesz közzé a Google Scholar, a BASE és más aggregátorok számára a globális felfedezhetőség érdekében.
Perzisztens azonosítók kezelése
Minden tétel kap egy állandó Handle.net azonosítót, így a linkek túlélik az URL-változásokat és az intézményi arculatváltást.
Solr-alapú keresés
Dedikált Solr háttérrendszer biztosít facettált böngészést, teljes szöveges keresést és használati statisztikákat több millió elem között.
Konfigurálható munkafolyamatok
A gyűjteményenkénti beküldési munkafolyamatok szerkesztői felülvizsgálati lépésekkel alkalmazkodnak a kari, könyvtári és tanszéki szabályzatokhoz.
COAR értesítés kész
A COAR Notify protokollok natív támogatása összeköti a repozitóriumát a kialakulóban lévő nyílt szakértői értékelési ökoszisztémával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DSpace szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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