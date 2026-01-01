A DSpace a világ legszélesebb körben használt nyílt forráskódú repozitórium platformja. Több mint 2000 intézményi repozitóriumot működtet egyetemeken, könyvtárakban, múzeumokban és kutatószervezetekben. Rögzíti, rendszerezi és megőrzi a digitális anyagokat, bármilyen formátumúak is legyenek – cikkek, szakdolgozatok, adathalmazok, képek és hanganyagok. Mindezt gazdag Dublin Core metaadatokkal és állandó Handle azonosítókkal teszi az örökös hivatkozás érdekében.

A DSpace saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja a tudományos tartalom, a megőrzési szabályzatok és a hozzáférési szabályok teljes körű házon belüli tulajdonjogát. A mellékelt REST API, Angular felület, Solr felfedezőréteg és OAI-PMH végpont teljes repozitórium-stack-et biztosít az intézményeknek. Így elkerülhetők az ismétlődő SaaS díjak és a gyártói függőség.