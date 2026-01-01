A Rocket.Chat egy teljesen nyílt forráskódú csapatkommunikációs platform. Több mint 12 millió felhasználó bízik benne, és világszerte több ezer szervezet, köztük a NASA, az US Navy és a Deutsche Telekom is használja. Csatornákat, közvetlen üzeneteket, videókonferenciát, fájlmegosztást, képernyőmegosztást és kiterjedt integrációs ökoszisztémát biztosít, mindez harmadik féltől származó infrastruktúra nélkül.

A Rocket.Chat saját VPS-en történő üzemeltetése privát kommunikációs központot biztosít csapatának felhasználónkénti díjak nélkül, teljes adatkontrollal. Ez a telepítés MongoDB-t használ replika készlettel a magas adatintegritás érdekében, biztosítva, hogy üzenetei, fájljai és beszélgetési előzményei tartósak és hozzáférhetők maradjanak. A kezdeti admin fiók automatikusan létrejön a telepítéskor konfigurált hitelesítő adatokkal.