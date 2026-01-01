Telepítse a Rocket.Chatet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú csapatkommunikációs platform valós idejű üzenetküldéssel, videóhívásokkal és teljes adatbirtoklással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rocket.Chat
A Rocket.Chat egy teljesen nyílt forráskódú csapatkommunikációs platform. Több mint 12 millió felhasználó bízik benne, és világszerte több ezer szervezet, köztük a NASA, az US Navy és a Deutsche Telekom is használja. Csatornákat, közvetlen üzeneteket, videókonferenciát, fájlmegosztást, képernyőmegosztást és kiterjedt integrációs ökoszisztémát biztosít, mindez harmadik féltől származó infrastruktúra nélkül.
A Rocket.Chat saját VPS-en történő üzemeltetése privát kommunikációs központot biztosít csapatának felhasználónkénti díjak nélkül, teljes adatkontrollal. Ez a telepítés MongoDB-t használ replika készlettel a magas adatintegritás érdekében, biztosítva, hogy üzenetei, fájljai és beszélgetési előzményei tartósak és hozzáférhetők maradjanak. A kezdeti admin fiók automatikusan létrejön a telepítéskor konfigurált hitelesítő adatokkal.
A Rocket.Chat főbb funkciói
Valós idejű üzenetküldés
Rendszerezett csapatbeszélgetések állandó csatornákban, szálakkal, reakciókkal, üzenetek rögzítésével és teljes szöveges kereséssel a teljes előzményekben.
Videó és hanghívások
Beépített videokonferencia képernyőmegosztással Jitsi, BigBlueButton vagy natív WebRTC segítségével — nincs szükség külső értekezlet-eszközökre.
Omnicsatornás postaláda
Kezelje az ügyfélbeszélgetéseket LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram és egyéb csatornákról egyetlen egyesített postaládában.
Vállalati biztonság
LDAP, SAML SSO, kétfaktoros hitelesítés, végpontok közötti titkosítás és részletes szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlés szigorú megfelelőségi követelményekkel rendelkező környezetekhez.
Kiterjedt integrációk
Csatlakozzon a GitHubhoz, a Jiraha, a GitLabhoz és több száz más eszközhöz webhookok, slash parancsok és egy beépített alkalmazás piactér segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rocket.Chat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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