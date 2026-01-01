A Headscale a Tailscale saját fejlesztésű vezérlőszerverének saját üzemeltetésű alternatívája, teljes tulajdonjogot biztosítva a privát WireGuard hálós hálózata felett. Míg a Tailscale hosztolt szolgáltatása kezeli a kulcscserét, az IP-címkiosztást és az útválasztási döntéseket, addig a Headscale ugyanezt teszi az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez havi díjak, előfizetéshez kötött eszközkorlátozások és harmadik féltől származó felhőszolgáltatástól való függőség nélkül működik.

Ez a sablon magában foglalja a Headscale-t a Headscale UI-val, egy böngészőalapú irányítópultot a felhasználók, csomópontok és előzetes hitelesítési kulcsok kezelésére. Mindkettő ugyanazon HTTPS tartomány alatt fut, a webes felület a /web útvonalon érhető el. Bármely Tailscale-kompatibilis kliens azonnal csatlakozhat a hálózatához, miután bejelentkezési szerverét az Ön telepítési URL-jére irányította.