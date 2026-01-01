Telepítse a Headscale-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű megvalósítása a Tailscale vezérlőszerverének privát WireGuard hálós hálózatokhoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Headscale
A Headscale a Tailscale saját fejlesztésű vezérlőszerverének saját üzemeltetésű alternatívája, teljes tulajdonjogot biztosítva a privát WireGuard hálós hálózata felett. Míg a Tailscale hosztolt szolgáltatása kezeli a kulcscserét, az IP-címkiosztást és az útválasztási döntéseket, addig a Headscale ugyanezt teszi az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez havi díjak, előfizetéshez kötött eszközkorlátozások és harmadik féltől származó felhőszolgáltatástól való függőség nélkül működik.
Ez a sablon magában foglalja a Headscale-t a Headscale UI-val, egy böngészőalapú irányítópultot a felhasználók, csomópontok és előzetes hitelesítési kulcsok kezelésére. Mindkettő ugyanazon HTTPS tartomány alatt fut, a webes felület a
/web útvonalon érhető el. Bármely Tailscale-kompatibilis kliens azonnal csatlakozhat a hálózatához, miután bejelentkezési szerverét az Ön telepítési URL-jére irányította.
A Headscale főbb funkciói
Tailscale-kompatibilis kliensek
Bármely eszköz, amelyen a hivatalos Tailscale kliens fut, csatlakozhat a Headscale szerveréhez kliensoldali módosítások nélkül.
Webkezelő UI
A Headscale UI egy böngésző alapú irányítópultot biztosít a felhasználók, csomópontok és előzetes hitelesítési kulcsok kezeléséhez, parancssor használata nélkül.
Teljes hálós hálózat
Összekapcsolt csomópontok közvetlenül kommunikálnak egymással NAT határokon keresztül WireGuard titkosítást használva.
MagicDNS támogatás
A Headscale hosztneveket rendel az összes regisztrált csomóponthoz, lehetővé téve a DNS-alapú hozzáférést statikus IP-konfiguráció nélkül.
SQLite-alapú tárolás
A teljes hálózati állapot egy könnyűsúlyú SQLite adatbázisban tárolódik, külső adatbázis-szolgáltatásra nincs szükség.
API és CLI kezelés
Felhasználók, csomópontok és útvonalak kezelése a Headscale CLI-n vagy HTTP API-n keresztül szkripteléshez és automatizáláshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Headscale szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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