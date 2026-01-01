Az OpenVPN Access Server a harcedzett nyílt forráskódú OpenVPN protokollra épülő, kereskedelmi minőségű VPN megoldás. Hozzáad egy hatékony web alapú adminisztrációs felületet, automatizált klienskonfigurációt és többfaktoros hitelesítést, hogy a biztonságos VPN telepítése bármely szervezet számára elérhetővé váljon. Két ingyenes egyidejű kapcsolat alapból benne van, nagyobb csapatok számára licencelési lehetőséggel.

Az Access Server saját VPS-en történő önálló üzemeltetése dedikált statikus IP címet biztosít. Teljes ellenőrzést kap az titkosítási kulcsok és hozzáférési szabályzatok felett. Nincs megosztott infrastruktúra más szervezetekkel. A hosztolt VPN szolgáltatásokkal ellentétben a forgalma soha nem halad át harmadik félen. Ezért ez a megfelelő választás a szigorú biztonsági vagy megfelelőségi követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.