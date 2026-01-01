Telepítse az OpenVPN Access Servert egyetlen kattintással.
Vállalati szintű SSL VPN szerver webes adminisztrációs konzollal, önkiszolgáló ügyfélportállal és az összes főbb platform támogatásával.
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Erre jó a OpenVPN Access Server
Az OpenVPN Access Server a harcedzett nyílt forráskódú OpenVPN protokollra épülő, kereskedelmi minőségű VPN megoldás. Hozzáad egy hatékony web alapú adminisztrációs felületet, automatizált klienskonfigurációt és többfaktoros hitelesítést, hogy a biztonságos VPN telepítése bármely szervezet számára elérhetővé váljon. Két ingyenes egyidejű kapcsolat alapból benne van, nagyobb csapatok számára licencelési lehetőséggel.
Az Access Server saját VPS-en történő önálló üzemeltetése dedikált statikus IP címet biztosít. Teljes ellenőrzést kap az titkosítási kulcsok és hozzáférési szabályzatok felett. Nincs megosztott infrastruktúra más szervezetekkel. A hosztolt VPN szolgáltatásokkal ellentétben a forgalma soha nem halad át harmadik félen. Ezért ez a megfelelő választás a szigorú biztonsági vagy megfelelőségi követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.
A OpenVPN Access Server főbb funkciói
Web admin konzol
Felhasználók, hitelesítés, hálózatkezelés és a speciális VPN-beállítások konfigurálása egy átfogó böngészőalapú felületen keresztül, a parancssor használata nélkül.
Egykattintásos kliens letöltések
Az önkiszolgáló ügyfélportál lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással letöltsék az előre konfigurált VPN-klienseket Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszerekhez.
Rugalmas hitelesítés
Támogatja a helyi fiókokat, az LDAP-ot, a RADIUS-t, a SAML-t és a PAM-ot, így az Access Server integrálódik a meglévő identitásinfrastruktúrájával duplikált felhasználókezelés nélkül.
Finomszemcsés hozzáférés-vezérlés
A felhasználónkénti és csoportonkénti hálózati házirendek lehetővé teszik, hogy korlátozza, mely erőforrásokat érhet el minden felhasználó, érvényesítve a legkisebb jogosultság elvét a hálózatán.
Split Tunneling
Csak a specifikus forgalmat irányítsa a VPN-en keresztül, miközben az egyéb forgalom közvetlenül a helyi kapcsolatot használja, kiegyensúlyozva a biztonságot a teljesítménnyel a távoli dolgozók számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenVPN Access Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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