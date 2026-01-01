Telepítse a Hemmeliget egyetlen kattintással.
Ossza meg titkosított, önmegsemmisítő titkokat egyszer használatos linkeken keresztül, amelyek eltűnnek az első olvasás után.
Válasszon VPS csomagot a Hemmelig szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hemmelig
A Hemmelig egy saját üzemeltetésű alkalmazás érzékeny információk megosztására titkosított, önmegsemmisítő linkeken keresztül. Jelszavak, API kulcsok és privát jegyzetek kliensoldalon titkosítódnak, mielőtt elhagynák a böngészőt. Így a szerver csak olyan titkosított szöveget tárol, amelyet nem tud visszafejteni. Minden titok jelszóval védhető, IP-cím alapján korlátozható. Beállítható, hogy egy kiválasztott idő után lejárjon, vagy korlátozható a megtekintések maximális számára.
A Hemmelig saját VPS-en való futtatása minden megosztott hitelesítő adatot távol tart a harmadik féltől származó infrastruktúrától. Ön szabályozza a megőrzési szabályokat, a hozzáférési naplókat és a titkosítási határt. Ezáltal ideális olyan csapatok számára, amelyek hitelesítő adatokat, ügyféladatokat vagy bármilyen túl érzékeny adatot adnak át. Ezeket az adatokat nem szabad e-mailben vagy csevegési előzményekben hagyni.
A Hemmelig főbb funkciói
Kliensoldali titkosítás
A titkok a böngészőben AES-256-GCM-mel titkosítódnak feltöltés előtt, így a szerver soha nem látja a nyílt szöveget.
Egyszeri linkek
Minden link önmegsemmisül egy konfigurálható megtekintési szám vagy lejárati időszak után, nyom nélkül.
Jelszó és IP védelem
Titkos adatok zárolása opcionális jelszóval, vagy korlátozza a hozzáférést meghatározott IP-tartományokra a biztonság további rétege érdekében.
Titkosított fájlfeltöltések
Fájlokat csatolhat titokhoz, ugyanazzal a végpontok közötti titkosítással, mint a szöveges adatcsomagoknál, hitelesített felhasználók számára.
QR-kód megosztás
QR kódokat generálhat bármilyen titkos linkhez, így a címzettek megnyithatják telefonon anélkül, hogy hosszú URL-eket másolnának.
Nincs szükség fiókra
Bárki létrehozhat és megnyithat egy titkot regisztráció nélkül, miközben az opcionális fiókok feloldják a fájlokat és az előzményeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hemmelig szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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