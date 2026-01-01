A Hemmelig egy saját üzemeltetésű alkalmazás érzékeny információk megosztására titkosított, önmegsemmisítő linkeken keresztül. Jelszavak, API kulcsok és privát jegyzetek kliensoldalon titkosítódnak, mielőtt elhagynák a böngészőt. Így a szerver csak olyan titkosított szöveget tárol, amelyet nem tud visszafejteni. Minden titok jelszóval védhető, IP-cím alapján korlátozható. Beállítható, hogy egy kiválasztott idő után lejárjon, vagy korlátozható a megtekintések maximális számára.

A Hemmelig saját VPS-en való futtatása minden megosztott hitelesítő adatot távol tart a harmadik féltől származó infrastruktúrától. Ön szabályozza a megőrzési szabályokat, a hozzáférési naplókat és a titkosítási határt. Ezáltal ideális olyan csapatok számára, amelyek hitelesítő adatokat, ügyféladatokat vagy bármilyen túl érzékeny adatot adnak át. Ezeket az adatokat nem szabad e-mailben vagy csevegési előzményekben hagyni.