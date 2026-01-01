Telepítse a Budibase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú low-code platform belső üzleti alkalmazások, adminisztrációs panelek és automatizált munkafolyamatok építéséhez, kiterjedt kódolás nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Budibase
A Budibase egy nyílt forráskódú low-code platform, amellyel a csapatok belső eszközöket, irányítópultokat és automatizált munkafolyamatokat építhetnek egy vizuális drag-and-drop szerkesztővel. Csatlakozik PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-khoz és saját beépített adatbázisához, adatforrásokat funkcionális alkalmazásokká alakítva órák, nem pedig hetek alatt.
A Budibase saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az üzletileg kritikus adatokat és alkalmazáslogikát az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ezáltal teljesíti az adatszuverenitási és megfelelőségi elvárásokat, melyeket a felhőalapú low-code eszközök nem képesek kielégíteni. A teljes stack — alkalmazásszolgáltatás, worker, CouchDB, Redis és MinIO — egyetlen telepítésben fut, külső függőségek nélkül.
A Budibase főbb funkciói
Vizuális alkalmazáskészítő
Húzza és ejtse a komponenseket — táblázatok, űrlapok, diagramok és gombok — egy vászonra, hogy funkcionális üzleti alkalmazásokat hozzon létre frontend kód írása nélkül.
Többforrású adatkapcsolatok
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-khoz és a beépített CouchDB adatbázishoz, így az alkalmazások olvashatnak és írhatnak a meglévő adatforrásaiból.
Munkafolyamat-automatizálás
Automatizált folyamatok definiálása eseményindítókkal, feltételekkel és műveletekkel a manuális lépések kiváltására jóváhagyási folyamatokban, értesítésekben és adatkezelési műveletekben.
Szerepalapú hozzáférés-vezérlés
Rendeljen szerepköröket a felhasználókhoz alkalmazásszinten, hogy minden csapattag csak azokat az adatokat és műveleteket lássa, amelyek a felelősségi köréhez tartoznak.
Egyéni JavaScript logika
Lépjen be a JavaScriptbe, ha a vizuális kötések nem elegendőek, így a fejlesztők finomhangolt irányítást kapnak az adatátalakítások és a feltételes viselkedés felett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Budibase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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