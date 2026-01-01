A Budibase egy nyílt forráskódú low-code platform, amellyel a csapatok belső eszközöket, irányítópultokat és automatizált munkafolyamatokat építhetnek egy vizuális drag-and-drop szerkesztővel. Csatlakozik PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-khoz és saját beépített adatbázisához, adatforrásokat funkcionális alkalmazásokká alakítva órák, nem pedig hetek alatt.

A Budibase saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az üzletileg kritikus adatokat és alkalmazáslogikát az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ezáltal teljesíti az adatszuverenitási és megfelelőségi elvárásokat, melyeket a felhőalapú low-code eszközök nem képesek kielégíteni. A teljes stack — alkalmazásszolgáltatás, worker, CouchDB, Redis és MinIO — egyetlen telepítésben fut, külső függőségek nélkül.