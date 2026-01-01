A PairDrop egy modern, web-alapú fájlmegosztó platform, amely AirDrop-stílusú átvitelt biztosít minden eszközre és operációs rendszerre. WebRTC technológia használatával a fájlok közvetlenül a feladótól a címzetthez jutnak el, anélkül, hogy érintenék a szervert. A VPS csupán a kapcsolatot koordinálja. Nyissa meg a webes felületet bármely eszközön, nézze meg, ki van még a hálózaton, és küldjön fájlokat egyetlen kattintással. Nincs szükség fiókra, nincs alkalmazás, nincsenek méretkorlátok.

A PairDrop saját üzemeltetésével otthona vagy irodája állandó, mindig elérhető fájlmegosztó központhoz jut. Ezt a Traefik HTTPS-en keresztül védi. A fájlok soha nem mennek át harmadik fél tárhelyén. Az átvitelek teljes helyi hálózati sebességgel futnak. A saját üzemeltetésű megközelítés azt jelenti, hogy nincsenek fájlonkénti vagy sávszélességi költségek, függetlenül attól, hogy mennyit oszt meg a csapata.