Telepítse a PairDropot egykattintásos telepítéssel.
Böngészőalapú AirDrop alternatíva azonnali peer-to-peer fájlátvitelhez a hálózatán lévő bármely eszköz között, alkalmazás telepítése nélkül.
Válasszon VPS csomagot a PairDrop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PairDrop
A PairDrop egy modern, web-alapú fájlmegosztó platform, amely AirDrop-stílusú átvitelt biztosít minden eszközre és operációs rendszerre. WebRTC technológia használatával a fájlok közvetlenül a feladótól a címzetthez jutnak el, anélkül, hogy érintenék a szervert. A VPS csupán a kapcsolatot koordinálja. Nyissa meg a webes felületet bármely eszközön, nézze meg, ki van még a hálózaton, és küldjön fájlokat egyetlen kattintással. Nincs szükség fiókra, nincs alkalmazás, nincsenek méretkorlátok.
A PairDrop saját üzemeltetésével otthona vagy irodája állandó, mindig elérhető fájlmegosztó központhoz jut. Ezt a Traefik HTTPS-en keresztül védi. A fájlok soha nem mennek át harmadik fél tárhelyén. Az átvitelek teljes helyi hálózati sebességgel futnak. A saját üzemeltetésű megközelítés azt jelenti, hogy nincsenek fájlonkénti vagy sávszélességi költségek, függetlenül attól, hogy mennyit oszt meg a csapata.
A PairDrop főbb funkciói
Peer-to-Peer WebRTC-n keresztül
A fájlok közvetlenül, teljes hálózati sebességgel kerülnek átvitelre az eszközök között – a szerver csak a kapcsolatot közvetíti, így adatai sosem kerülnek ideiglenes tárolóba.
Nem szükséges telepítés
Működik bármely modern böngészőben Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereken — a felhasználók egyszerűen felkeresik az URL-t, és azonnal megkezdhetik a megosztást.
Automatikus eszközfelderítés
Az azonos hálózaton lévő eszközök automatikusan megjelennek az interfészen, megkönnyítve a címzett kiválasztását címek vagy párosítási kódok beírása nélkül.
Nincs fájlkorlát
A PairDrop nem ír elő fájlméret-korlátozásokat vagy típusú szűrőket, így megoszthat bármit a kis szövegrészletektől a nagy videofájlokig, kerülőutak nélkül.
QR-kód párosítás
Olvasson be egy QR-kódot a mobil eszközök azonnali csatlakoztatásához, megszüntetve a hálózati címek beírásának szükségességét telefonok és számítógépek közötti megosztáskor.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PairDrop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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