A DVinyl egy nyílt forráskódú gyűjteménykezelő. Fizikai média rajongóknak készült, akik egyetlen, testreszabható otthont szeretnének vinyleik, CD-ik, kazettáik, könyveik, képregényeik, Blu-ray lemezeik, DVD-ik és videojátékjaik számára. Gazdag metaadatokat és borítóképeket húz be a Discogs, Hardcover, TMDB és IGDB oldalakról. Ezután megbecsüli a zenei kiadványok piaci értékét, így a gyűjtők nyomon követhetik, mennyit érnek valójában a polcaikon lévő tárgyak.

A DVinyl saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy teljes gyűjteményi leltára, helycímkéi és kívánságlista adatai az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem egy harmadik féltől származó alkalmazásban vagy táblázatban lennének zárolva. A mellékelt MongoDB adatbázis biztosítja, hogy katalógusa megmaradjon a frissítések során. Egy privát hitelesítési rendszer pedig lehetővé teszi, hogy egyedül böngésszen, vagy csak olvasható nézetet osszon meg barátaival.