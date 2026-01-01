Telepítse a DVinyl-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű gyűjteménykezelő, amely katalogizálja és értékeli a bakelitlemezeket, CD-ket, könyveket, filmeket és videojátékokat egyetlen könyvtárban.
Válasszon VPS csomagot a DVinyl szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DVinyl
A DVinyl egy nyílt forráskódú gyűjteménykezelő. Fizikai média rajongóknak készült, akik egyetlen, testreszabható otthont szeretnének vinyleik, CD-ik, kazettáik, könyveik, képregényeik, Blu-ray lemezeik, DVD-ik és videojátékjaik számára. Gazdag metaadatokat és borítóképeket húz be a Discogs, Hardcover, TMDB és IGDB oldalakról. Ezután megbecsüli a zenei kiadványok piaci értékét, így a gyűjtők nyomon követhetik, mennyit érnek valójában a polcaikon lévő tárgyak.
A DVinyl saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy teljes gyűjteményi leltára, helycímkéi és kívánságlista adatai az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem egy harmadik féltől származó alkalmazásban vagy táblázatban lennének zárolva. A mellékelt MongoDB adatbázis biztosítja, hogy katalógusa megmaradjon a frissítések során. Egy privát hitelesítési rendszer pedig lehetővé teszi, hogy egyedül böngésszen, vagy csak olvasható nézetet osszon meg barátaival.
A DVinyl főbb funkciói
Többformátumú könyvtár
Katalogizálja a bakelitlemezeket, CD-ket, kazettákat, könyveket, képregényeket, Blu-ray lemezeket, DVD-ket és videojátékokat egymás mellett egy egységes gyűjteményben, ahelyett, hogy külön alkalmazások között zsonglőrködne.
Discogs piaci értékelés
Valós idejű alacsony, közepes és magas piaci becsléseket kérhet le a Discogs-ról, így mindig tudni fogja, hogy mennyit ér zenei gyűjteménye a másodlagos piacon.
Egykattintásos Discogs importálás
Importáljon teljes, meglévő Discogs gyűjteményt egy kattintással, vagy adjon hozzá új elemeket kiadás azonosítóval, az előadó-, kiadó- vagy zeneszámadatok újbóli beírása nélkül.
Testreszabható műszerfal
Építse fel kezdő nézetét moduláris statisztikai widgetekkel, konfigurálható navigációs parancsikonokkal és kategóriánkénti vizuális témákkal, amelyek illeszkednek az Ön böngészési módjához.
Fizikai helykövetés
Címkézze fel az elemeket, hogy minden darab a polcain, raktárban vagy kölcsönben legyen. Így megtalálhat egy adott rekordot vagy könyvet anélkül, hogy át kellene ásnia az egész gyűjteményt.
Kívánságlista és megosztás
Kövesse nyomon a jövőbeli felfedezéseket egy dedikált kívánságlistán, és tegye közzé katalógusát beépített hitelesítésen keresztül privát böngészéshez vagy csak olvasható megosztáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DVinyl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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