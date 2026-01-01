Hoppscotch egy modern, könnyűsúlyú API fejlesztési és tesztelési platform. Lefedi a teljes API életciklust — a kérések építésétől és tesztelésétől kezdve a gyűjtemények dokumentálásáig és megosztásáig a csapatoddal. Egyetlen felületen támogatja a REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events és WebRTC protokollokat. Környezeti változókat, kérés előtti szkripteket és fejlett hitelesítési lehetőségeket kínál, beleértve az OAuth 2.0-t is.

A Hoppscotch saját VPS-en történő üzemeltetése az összes API kulcsot, kérés-adatcsomagot és csapatmunkaterület-adatot teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Ez kiküszöböli a felhőalapú API kliensek adatvédelmi aggályait. Emellett megszünteti a felhasználónkénti előfizetési költségeket, ahogy a csapata növekszik.