Telepítse a Hoppscotch-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú API fejlesztési platform, amely támogatja a REST, GraphQL, WebSocket és valós idejű csapatmunkát.
Válasszon VPS csomagot a Hoppscotch szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hoppscotch
Hoppscotch egy modern, könnyűsúlyú API fejlesztési és tesztelési platform. Lefedi a teljes API életciklust — a kérések építésétől és tesztelésétől kezdve a gyűjtemények dokumentálásáig és megosztásáig a csapatoddal. Egyetlen felületen támogatja a REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events és WebRTC protokollokat. Környezeti változókat, kérés előtti szkripteket és fejlett hitelesítési lehetőségeket kínál, beleértve az OAuth 2.0-t is.
A Hoppscotch saját VPS-en történő üzemeltetése az összes API kulcsot, kérés-adatcsomagot és csapatmunkaterület-adatot teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Ez kiküszöböli a felhőalapú API kliensek adatvédelmi aggályait. Emellett megszünteti a felhasználónkénti előfizetési költségeket, ahogy a csapata növekszik.
A Hoppscotch főbb funkciói
Többprotokollos tesztelés
Tesztelje a REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events és WebRTC kapcsolatokat egyetlen egységes felületről.
Csapat munkaterületek
Gyűjteményeket oszthat meg és valós időben együttműködhet csapattagokkal megosztott munkaterületeken, anélkül, hogy elhagyná privát infrastruktúráját.
Fejlett hitelesítés
Az OAuth 2.0, a Bearer tokenek, a Basic Auth és az API kulcsok beépített támogatása gyakorlatilag minden hitelesítési sémát lefed.
Környezeti változók
Válthat a fejlesztési, tesztelési és éles környezetek között azonnal, anélkül, hogy manuálisan szerkesztené a kérés paramétereit.
Gyűjteménykezelés
Kérések rendszerezése verziózott gyűjteményekbe, importálási és exportálási támogatással Postman és OpenAPI formátumokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hoppscotch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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