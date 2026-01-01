Telepítse a Plone-t egykattintásos telepítéssel.
Biztonságos, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amelyben kormányok, egyetemek és vállalatok bíznak több mint két évtizede.
Válasszon VPS csomagot a Plone szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plone
A Plone egy érett, vállalati szintű nyílt forráskódú CMS, amely szilárd Python alapokra épül. Több ezer webhelyet működtet kormányzati szerveknél, egyetemeken, civil szervezeteknél és globális vállalatoknál. Több mint 20 éves múlttal rendelkezik, egyetlen bejelentett távoli kódfuttatási sebezhetőség nélkül. A Plone 6 a Classic UI-t tartalmazza. Ez egy teljes funkcionalitású szerkesztői környezet részletes szerepkör alapú hozzáférés-vezérléssel, többnyelvű tartalommal és verziókövetéssel. Emellett egy gazdag, több mint 300 csomagot meghaladó bővítmény-ökoszisztémával is rendelkezik.
A Plone saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a tartalma és felhasználói adatai felett. Nincs felhasználónkénti licencelés, és rugalmasságot ad a platform bővítésére Python bővítményekkel. Továbbá egy REST API-val is rendelkezik, amely headless és hibrid publikálási munkafolyamatokat támogat.
A Plone főbb funkciói
Vállalati szintű biztonság
A Plone 20 éves biztonsági múlttal és elkötelezett biztonsági csapattal rendelkezik. Ezért ez a választott CMS a kormányzati és egészségügyi szervezetek számára, amelyek nem engedhetik meg maguknak az adatszivárgásokat.
Részletes hozzáférési vezérlés
Szerepkörök és engedélyek meghatározása a tartalomfa bármely szintjén, így a szerkesztők, felülvizsgálók és olvasók csak azt láthatják és módosíthatják, amihez jogosultak.
Teljes tartalom verziókezelés
Minden tartalmi változás nyomon követhető és visszafordítható — összehasonlíthatja a verziókat, visszaállíthatja a korábbi állapotokat, és teljes ellenőrzési nyomvonalat tarthat fenn extra bővítmények nélkül.
Többnyelvű támogatás
Tartalom kezelése több nyelven, beépített fordítási munkafolyamatokkal, nyelvtudatos navigációval és nyelvenkénti közzétételi vezérlőkkel.
REST API
A plone.restapi réteg minden tartalmat és konfigurációt JSON végpontként tesz elérhetővé, lehetővé téve a headless publikálást, a mobilalkalmazásokat és a külső integrációkat.
Bővíthető kiegészítő ökoszisztéma
Több mint 300 közösségi kiegészítő fedi le az e-kereskedelmet, az LDAP hitelesítést, a fejlett keresést és az egyedi munkafolyamatokat – mindez telepíthető a mag elágaztatása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plone szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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