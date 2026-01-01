A Plone egy érett, vállalati szintű nyílt forráskódú CMS, amely szilárd Python alapokra épül. Több ezer webhelyet működtet kormányzati szerveknél, egyetemeken, civil szervezeteknél és globális vállalatoknál. Több mint 20 éves múlttal rendelkezik, egyetlen bejelentett távoli kódfuttatási sebezhetőség nélkül. A Plone 6 a Classic UI-t tartalmazza. Ez egy teljes funkcionalitású szerkesztői környezet részletes szerepkör alapú hozzáférés-vezérléssel, többnyelvű tartalommal és verziókövetéssel. Emellett egy gazdag, több mint 300 csomagot meghaladó bővítmény-ökoszisztémával is rendelkezik.

A Plone saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a tartalma és felhasználói adatai felett. Nincs felhasználónkénti licencelés, és rugalmasságot ad a platform bővítésére Python bővítményekkel. Továbbá egy REST API-val is rendelkezik, amely headless és hibrid publikálási munkafolyamatokat támogat.