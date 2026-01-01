A Homebox egy leltár- és rendszerező rendszer, amelyet kifejezetten otthoni felhasználók számára fejlesztettek ki, akik rendszert szeretnének vinni személyes tárgyaikba. Lehetővé teszi a tárgyak katalogizálását fotókkal, egyedi mezőkkel és helycímkékkel, miközben nyomon követi a garanciákat, a vásárlási dátumokat és az értékeket a biztosítási dokumentációhoz. A QR-kódos címkézés megkönnyíti a tárgyak azonosítását és megtalálását szobákban vagy tárolóhelyiségekben.

A Homebox saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privát módon tartja az érzékeny leltáradatokat – beleértve az értékes vagyontárgyak adatait és a vásárlási előzményeket is. Mindez előfizetési díjak, tárhelykorlátok és annak kockázata nélkül történik, hogy egy harmadik fél szolgáltatása megszünteti az adataihoz való hozzáférést.