Telepítse a Homeboxot egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett otthoni leltárrendszer a személyes tárgyak nyomon követésére, rendszerezésére és kezelésére, teljes adatvédelemmel.
Válasszon VPS csomagot a Homebox szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Homebox
A Homebox egy leltár- és rendszerező rendszer, amelyet kifejezetten otthoni felhasználók számára fejlesztettek ki, akik rendszert szeretnének vinni személyes tárgyaikba. Lehetővé teszi a tárgyak katalogizálását fotókkal, egyedi mezőkkel és helycímkékkel, miközben nyomon követi a garanciákat, a vásárlási dátumokat és az értékeket a biztosítási dokumentációhoz. A QR-kódos címkézés megkönnyíti a tárgyak azonosítását és megtalálását szobákban vagy tárolóhelyiségekben.
A Homebox saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privát módon tartja az érzékeny leltáradatokat – beleértve az értékes vagyontárgyak adatait és a vásárlási előzményeket is. Mindez előfizetési díjak, tárhelykorlátok és annak kockázata nélkül történik, hogy egy harmadik fél szolgáltatása megszünteti az adataihoz való hozzáférést.
A Homebox főbb funkciói
QR kód címkézés
QR-kódok generálása és beolvasása a gyors elemazonosítás érdekében, csökkentve a keresési időt nagy gyűjteményekben és tárolóhelyeken.
Garanciakövetés
Rögzítse a vásárlási dátumokat, garanciákat és a nyugtákat lejárati értesítésekkel, hogy soha ne maradjon le egyetlen kárigény benyújtási határidejéről sem.
Hely alapú szervezet
Rendeljen elemeket meghatározott szobákhoz vagy tárolóhelyiségekhez, és keressen helyszín szerint, hogy azonnal megtaláljon bármit.
Érték- és biztosításkövetés
Rögzítse az elemek értékeit és generáljon jelentéseket lakásbiztosítási dokumentációhoz és nettó vagyon számításához.
Többfelhasználós háztartások
Ossza meg leltárát családtagjaival, engedélyeket rendelve a háztartási javak közös kezeléséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Homebox szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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